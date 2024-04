Sconcertato perché agli account più seguiti di X sono stati assegnati segni di spunta blu gratuitamente | X

Elon Musk ha ribaltato una delle sue decisioni più famose dall’acquisizione di

Era un uomo d'affari e un tempo “Presidente Tweet”. Twittato la settimana scorsa Il servizio garantirà lo stato “Eccellente” gratuitamente a qualsiasi utente che abbia più di 2.500 “iscritti approvati seguenti” e gli account con più di 5.000 riceveranno “Eccellente +”. Questa politica è ora in fase di attuazione.

I due livelli di servizio a pagamento offrono numerosi vantaggi. Il prezzo più basso offre agli utenti meno pubblicità e una posizione più prominente nell'organizzazione algoritmica del sito, mentre il prezzo più alto aggiunge l'accesso al chatbot “anti-wake” di X Grok, nessuna pubblicità e una maggiore priorità per le risposte.

Ma entrambi sono noti per la loro funzionalità rivolta al pubblico che consiste nel posizionare un segno di spunta blu accanto al profilo di un utente. Questo segno di spunta, ancora noto come “verifica” sul sito, un tempo era riservato agli utenti di alto profilo che verificavano la propria identità, ma sotto Musk è stato aperto a qualsiasi abbonato al livello a pagamento del servizio, allora noto come Twitter Blu.

Salta la precedente promozione della newsletter L'approfondimento settimanale di Alex Hern su come la tecnologia sta plasmando le nostre vite Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti sponsorizzati da terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra politica sulla privacy. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito web e Google politica sulla riservatezza E Termini di servizio Progredendo. Dopo aver promosso la newsletter

Nel tentativo di aumentare le iscrizioni blu, la società di Musk ha iniziato a rimuovere i segni di spunta “obsoleti” in questo periodo l'anno scorso. La speranza era che gli utenti più importanti e dedicati del sito si iscrivessero invece al servizio a pagamento, aumentando le entrate e la credibilità dell'account premium. Invece, in molte comunità, la mossa ha destabilizzato lo status sociale di chi controllava: in assenza di utenti rispettabili con segni di spunta visibili, il segno di spunta diventava una lettera scarlatta – o meglio ciano – che indicava agli utenti che volevano comprare rispetto.

Il problema è diventato così grave che ad agosto la nuova X è stata sostituita Fornita la possibilità di nascondere completamente i segni di spunta, nel tentativo di incoraggiare gli utenti ad abbonarsi per altre funzionalità. Ma ora ha adottato l’approccio opposto: quando compaiono le etichette “gratuite”, gli utenti che non hanno mai pagato esprimono sgomento per il loro nuovo status.

“Merda. Sono stato esaminato con la forza,” Inserito da Marcy Wheeler, Giornalista. IL ha detto la scrittrice di Wired Lauren Goode: “Il mio assegno blu è tornato e voglio solo chiarire che non pagherò El*n M*sk per questo, grazie mille.”

Non è chiaro quanti controlli blu siano stati concessi, né quanti fossero indesiderati. Come è avvenuto con il social network da quando Musk è entrato in carica, X non ha risposto a una richiesta di commento.