La madre della vittima di Jeffrey Dahmer critica le persone che indossano costumi malvagi di Halloween

Jeffrey DahmerI costumi ispirati ad Halloween hanno raccolto molte reazioni negative, ma più di ogni altra cosa sono malvagi e si approfittano delle famiglie… così dice la madre di una delle vittime, che esorta le persone a stare alla larga da lei.

Tony Hughes Fu una vittima sorda e impercettibile tra i 17 giovani uccisi da Dahmer. sua madre, Shirleydice a TMZ… È già piuttosto eccitante vedere la serie Netflix di successo su un serial killer, per non parlare delle persone che si vestono come un assassino.

La maggior parte dei grandi negozi al dettaglio ha scelto di non vendere la moda JD a causa di tutta l’indignazione, ma molte persone sono accorse nei negozi online, come eBayvendendo oggetti di scena di moda Jeffrey Dahmer… tra cui parrucche bionde, magliette vintage e persino occhiali con montatura in filo metallico.

Shirley afferma che è doloroso per Netflix e tutti i negozi online trarre profitto dalla morte di suo figlio, mentre nessuna delle famiglie delle vittime ha visto un centesimo. Ritiene che tutti gli annunci eBay dovrebbero essere rimossi… o almeno dare i profitti alle famiglie.

Mentre le persone possono vestirsi come Dahmer per divertimento, il dolore non scompare mai per Shirley. Dice che se Netflix non trasmette lo spettacolo in streaming, nessuna delle famiglie verrà danneggiata… e quest’anno non ci saranno costumi Dahmer.

Dahmer è stato condannato all'ergastolo nel 1992… È stato picchiato a morte in prigione nel 1994.