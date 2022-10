Il legislatore statunitense chiama la SEC per i regolamenti sulle criptovalute – afferma che “è necessario un processo di regolamentazione formale ora” – Notizie sulla regolamentazione dei bitcoin

Un senatore degli Stati Uniti ha chiesto alla Securities and Exchange Commission (SEC) di emettere regolamenti sulle criptovalute ora “attraverso un processo normativo trasparente per avvisi e commenti”. Ha sottolineato che “alcune risorse digitali sono titoli, altre potrebbero essere merci e alcune potrebbero essere soggette a un regime normativo completamente diverso”.



Il senatore degli Stati Uniti chiede un “processo di notifica e commento sulla regolamentazione trasparente” per regolamentare le risorse crittografiche

Il senatore statunitense John Hickenlooper (D-CO) ha inviato una lettera al presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, in merito ai regolamenti sulle criptovalute.

Nella sua lettera del 13 ottobre, il senatore Gensler ha dichiarato: “Regole chiare favoriscono un ambiente in cui gli investitori sono protetti”, aggiungendo:

Scrivo per sollecitare la Securities and Exchange Commission a emanare regolamenti per i titoli di asset digitali attraverso un processo normativo trasparente per avvisi e commenti.

Ha sottolineato che i mercati degli asset digitali non dispongono attualmente di un quadro normativo coordinato. Ciò porta a un’applicazione sleale e priva gli investitori di una chiara comprensione di come proteggerli da frodi, manipolazioni e abusi”.

Notando che le leggi e i regolamenti attuali non sono stati progettati per le risorse digitali, ha spiegato: “L’applicazione delle vecchie regole nel nuovo mercato potrebbe inavvertitamente far diventare i servizi finanziari più costosi, meno accessibili e il regime di divulgazione della SEC meno utile per gli Stati Uniti. Persone.” Il senatore ha osservato:

Data la complessità di questi problemi e la consapevolezza che alcune risorse digitali sono titoli, altre possono essere merci e altre possono essere soggette a un regime normativo completamente diverso, ora è necessario un processo di regolamentazione formale.

“Ciò migliorerà notevolmente lo sviluppo delle politiche e consentirà alla Securities and Exchange Commission di raccogliere opinioni e comprendere le preoccupazioni”, ha affermato.

Il senatore ha proceduto a delineare alcune delle aree chiave che la SEC dovrebbe affrontare, incluso il chiarimento di quali tipi di risorse digitali sono i titoli, il modo in cui i titoli digitali vengono emessi e quotati, la creazione di un sistema di registro per le piattaforme di scambio di sicurezza delle risorse digitali e la definizione di regole su come vengono scambiate e detenute quelle risorse digitali.

Hickenlooper ha aperto:

Mi rendo conto che queste domande sono complesse, ma è tempo che la Securities and Exchange Commission venga coinvolta.

