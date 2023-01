I futures sulle azioni non sono cambiati molto dopo il terzo giorno consecutivo di vittorie al Nasdaq

I futures sulle azioni sono stati leggermente più alti all’inizio di mercoledì, poiché Wall Street sembra costruire su quello che finora è stato un inizio positivo del 2023.

I future legati al Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 30 punti, o dello 0,09%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono cambiati poco.

Le mosse vengono dopo Martedì l’indice Nasdaq Composite è salito dell’1,01%. per ottenere la sua prima serie di tre giorni di vittorie consecutive da novembre. L’S&P 500 e il Dow sono in rialzo rispettivamente dello 0,70% e dello 0,56%, e tutte e tre le medie sono positive per il nuovo anno.

Le mosse hanno mostrato un comodo rally nelle aree più rischiose del mercato, come la tecnologia, ma molti investitori rimangono cauti in vista della stagione degli utili e di ulteriori aumenti attesi dalla Federal Reserve.

“Penso che sarà una sfida provare quando la Fed alla fine inizierà a tagliare i tassi di interesse. Ci sono alcune prove che quando i tassi iniziano a scendere dalla Fed, i mercati migliori sono avanti. Ma se questo finirà per essere il caso. “Nel 2024 o alla fine del 2023, almeno in questo momento, metà gennaio, è una situazione molto difficile”, ha affermato Matthew Palazzolo, chief investment analyst di Bernstein Private Wealth Management.

Mercoledì presenta un programma leggero di dati economici, ma gli investitori si prepareranno per il rapporto sull’inflazione principale di giovedì e per i principali utili bancari di venerdì.