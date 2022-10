Biden boccia il piano economico di Truss, dice di non essere preoccupato per la forza del dollaro

PORTLAND, Oregon, 15 ottobre (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sabato ha criticato il piano economico originale del primo ministro britannico Liz Truss definendolo imperfetto e si è detto indifferente alla forza del dollaro USA.

Trudeau ha licenziato venerdì il suo ministro delle finanze Kwasi Kwarteng e ha demolito parti del suo pacchetto economico dopo aver innescato turbolenze sui mercati finanziari, incluso un forte calo del valore della sterlina.

Biden, un democratico, è un critico frequente delle politiche economiche conservatrici “a cascata” associate all’ex presidente Ronald Reagan e ai repubblicani negli Stati Uniti.

La sua Casa Bianca, tuttavia, ha precedentemente rifiutato di commentare il piano Tregua, che inizialmente prevedeva l’abolizione dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito britannica del 45%.

“Non sono l’unico a pensare che sia un errore”, ha detto Biden ai giornalisti durante una sosta in una gelateria in Oregon, riferendosi al programma di abbigliamento.

“L’idea di tagliare le tasse ai più ricchi è in un momento in cui – ad ogni modo, credo – non sono d’accordo con il principio, ma quel giudizio dovrebbe essere dato dalla Gran Bretagna, non da me”.

Sabato scorso, il nuovo ministro delle finanze britannico Jeremy Hunt ha affermato che alcune delle tasse del paese sarebbero aumentate e che fossero necessarie decisioni di spesa difficili, affermando che Truss aveva commesso errori mentre lottava per mantenere il suo lavoro per più di un mese dopo il suo mandato.

Il primo ministro britannico Liz Truss partecipa a una conferenza stampa il 14 ottobre 2022 a Londra, in Gran Bretagna. Daniel Leal/Piscina via REUTERS

L’elevata inflazione sta colpendo gli Stati Uniti e i paesi di tutto il mondo, creando un mal di testa politico per Biden in vista delle elezioni di medio termine di novembre, in cui è in gioco il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti.

Il dollaro è salito rispetto ad altre valute.

“Non sono preoccupato per la forza del dollaro. Sono preoccupato per il resto del mondo”, ha detto Biden.

Il presidente ha detto che l’economia statunitense è forte.

“La nostra economia è forte come l’inferno – è interna. L’inflazione è in tutto il mondo. È peggio che negli Stati Uniti ovunque”, ha detto.

“Quindi il problema è la mancanza di crescita economica e politica adeguata di altri paesi, non la nostra”.

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a settembre a causa dell’aumento degli affitti e dei prezzi dei generi alimentari, secondo un rapporto del Dipartimento del lavoro di giovedì.

Il presidente ha espresso i suoi commenti al termine di un’oscillazione occidentale di più giorni che si è conclusa in Oregon, dove ha cercato di dare una spinta politica alla democratica Tina Codec, che si candida a governatore.

Rapporti di Jeff Mason a Portland, Oregon; Rapporti aggiuntivi di Mike Stone a Washington; Montaggio di Sandra Maler e Tom Hogue

