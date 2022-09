Cobra Kai: recensione della quinta stagione

Questa è una recensione incontaminata di tutti i 10 episodi di Cobra Kai: Stagione 5, in arrivo venerdì 9 settembre su Netflix.

La quinta stagione di Cobra Kai rompe con la tradizione con gli ultimi due round, che sono stati presentati in anteprima alla fine dell’anno, con il suo debutto a settembre e la conclusione che, per la prima volta, sembra una chiusura virtuale nel caso in cui la serie non lo facesse torna di nuovo. È a causa delle cose che sembrano un po’ pulite e ordinate al traguardo che la stagione 5 sembra un po’ meno organica di quella precedente. Tuttavia, in vero stile Cobra Kai, ci sono ancora molti momenti piacevoli per la folla, un’abbondanza di emozioni strazianti e un uso allegro dei personaggi legacy del franchise che aiutano a rendere questi 10 episodi di “Vacanze estive” ancora più trionfanti.

Questa è la prima storia post-All-Valley Tournament dalla seconda stagione dello show, quindi, come quell’anno, ci sono conseguenze da affrontare, raggruppamento e recupero da superare, e la guarigione deve avvenire. Il ricco Terry Silver e legato a Thomas Ian Griffith è ora responsabile di Cobra Kai e ha grandi piani per espandere il dojo. Nel frattempo, Peyton List Tori e Sam Marie Moser sono rimasti storditi dalla partita di campionato, anche se è stata Tori a rivendicare la vittoria.

Daniel di Ralph Macchio e Johnny William Zapka sono nella discarica perché entrambi dovrebbero chiudere ora, ma mentre Johnny, che era solo felice Chris in prigione, vede più come una rottura netta, Daniel diventa ossessionato dall’idea di far cadere Silver, che, come sappiamo benissimo, che di solito è qualche passo avanti al povero Daniel. Inoltre, Johnny ora è più orientato al futuro che mai, deve pensare al futuro in modi che non si sarebbe mai aspettato mentre desidera anche che suo figlio Robbie (Tanner Buchanan) e il figlio surrogato Miguel (Xolo Maridueña) facciano pace. Come al solito, Cobra Kai è pieno di drammi nati da semplici incomprensioni, ma guadagna anche l’inferno dai suoi calcoli e compromessi con trucchi creativi e scambi gratificanti.

Il solo fatto di essere a un punto in cui Daniel e Johnny possono agire come amici completi e vedere i vantaggi reali nello stile dell’altro (questa stagione ha un elemento divertente dato che i due sembrano essersi scambiati i ruoli per un po’), è incredibile. Lo stesso si può dire per Daniel e Shozen (Yuji Okumoto), e infatti è il ruolo di Shozen in questa stagione a brillare di più. Che sia al servizio di un dramma o di una commedia, Chozen diventa più un personaggio nella quinta stagione nei panni del bizzarro “Ride or Die” Daniel contro Terry Silver. Sebbene lo spettacolo di quest’anno sia saldamente radicato negli eventi della terza puntata di The Karate Kid (c’è anche un nuovo cattivo che è emerso brillantemente da una serie di lanci in questo film), Chozen rimane una parte sopravvissuta del secondo film che vale ancora la pena esplorare qui.

Quello che abbiamo detto sulla quarta stagione di Cobra Kai Amelia Emberwing di IGN ha dato alla stagione precedente di Cobra Kai un 7/10, scrivendo che “ha sicuramente il DNA di Netflix nel bene e nel male. Tuttavia, il cuore e l’anima di ciò che rende la serie quello che è, è ancora lì”. Leggi la recensione completa qui.

Il fatto che Daniel e Shuzin si siano lasciati di recente in “buoni” rapporti non era abbastanza. La serie li farà diventare migliori amici, e questo è uno dei maggiori successi. È un gioco molto bello da mostrare ed è probabilmente il modo migliore per onorare una serie di film che usa la stupida rabbia degli adolescenti per l’azione. Questi messaggi dovrebbero diffondersi anche durante lo spettacolo, fino a Robbie, Miguel, Tori, Sam, Kenny, Kenny, Dallas Dupree Young, Anthony Griffin Santopetro e così via. C’è anche un breve momento nella quinta stagione in cui i dipendenti di LaRusso Auto, Louie e Anoush… sono sorpresi… solo per fare pace dopo diversi minuti. Che ci vogliano anni o minuti, il tema qui è sempre la comprensione e la tolleranza.

Beh, forse non quando si tratta di Terry Silver, il colossale cattivo di quest’anno. Sì, potresti dover sopportare che Daniel abbia commesso degli errori enormi per un po’, tutto perché non riesce a vedere come l’argento lo stia inducendo a sabotare se stesso, ma le cose alla fine svaniscono e le teste delle persone sono a posto. E non solo Daniel, del resto. Impara dai suoi errori, ma, beh, altri iniziano ad essere più al suo livello, vedendo il danno reale e pericoloso che Silver può fare. Non sorprende che Mike Barnes di “Karate Bad Boy” di Shawn Kanaan tornerà quest’anno, come era già stato annunciato (sebbene Mike Barnes sia Funzione Potrebbe sorprendervi, a modo suo) ma Cobra Kai ha ancora altri assi nella manica della Parte 3, dall’incisione ai riscatti. Cobra Kai non è altro che meticoloso quando si tratta dei versi di Miyagi.

La serie sembra non essere sicura di sé poiché la stagione 5 riguarda la regola finale e le cose si stanno concludendo in modo molto più pulito del previsto. “

Cinque stagioni in Cobra Kai e c’è uno stile di gioco definito, anche se ha ancora spazio per colpi di scena. Mentre il Kreese di Martin Kove trascorre le sue giornate in prigione (incastrato da Silver per aver picchiato Stingray), rimane il dubbio se questo sia il momento o meno per lui di fare una vera ricerca dell’anima. E proprio come la quarta stagione ha dato a Robbie un ragazzo preoccupato da dirigere in Kenny, la quinta stagione permette al Devon di Oona O’Brien di emergere dalle ceneri di All-Valley, pronto a rendere la vita di Tory ancora più complicata. C’è ancora molto oro da estrarre qui, in quella che sembra la penultima stagione, è difficile criticare troppo Cobra Kai per l’epilogo di questo set di anelli.

Questo non significa che le cose non siano spiegate, o che ci siano delle lacune nella trama, perché è ancora lì. C’è un momento di decisione davvero scadente da parte dei nostri eroi che sembra che dovrebbe condurli su un percorso completamente diverso da quello che è ora. La serie sembra non essere sicura di sé poiché la stagione 5 riguarda la regola finale e le cose si stanno concludendo in modo molto più pulito del previsto. Questo non significa che non ci sia un percorso verso la sesta stagione, dal momento che una storia molto grande si apre per i nostri eroi nell’episodio 8, ma ci sono solo elementi di questo finale come FineFinisci se necessario. Non si sa mai con Netflix. Ovviamente tu Non posso Concludi senza coinvolgere Hilary Swank, giusto? Devi solo.