Kanye West accetta di acquistare Parler, afferma la società

In una dichiarazione lunedì, la società madre dell’app ha affermato che Kanye West, un rapper superstar che ha fatto diversi commenti incendiari e antisemiti nelle ultime settimane, ha accettato in linea di principio di acquistare la piattaforma di social media conservatrice Parler.

“In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente”, ha detto West, che ora si rivolge a Yi, in una dichiarazione rilasciata da Parler.

Questa mossa arriva dopo che Ye è stato bloccato fuori dalla sua posizione Twitter E Instagram per aver fatto post antisemiti. In un post, Yi ha avuto un ruolo in una teoria del complotto antisemita di lunga data secondo cui il rapper Sean “Diddy Combs” è sotto il controllo del popolo ebraico.

Si dice che Yi abbia un patrimonio netto di $ 2 miliardi. Gran parte della sua ricchezza deriva dal suo marchio di scarpe da ginnastica Yeezy e dalle sue collaborazioni con Gap e Adidas. Tuttavia, Ye ha recentemente interrotto i rapporti commerciali con Gap e Adidas ha affermato che sta anche rivedendo i suoi rapporti commerciali con lui. JPMorgan Chase ha anche tagliato i legami con il rapper.

La piattaforma, una delle preferite dai conservatori statunitensi e utilizzata dai sostenitori dell’ex presidente Donald Trump, ha suscitato polemiche lo scorso anno sul ruolo che ha svolto nelle rivolte del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Ciò ha portato un gran numero di aziende tecnologiche, tra cui Il Google E il Amazon per me Lista nera servizio, rendendo l’app e il sito Web non disponibili.

Tuttavia, a settembre, Google ha riportato l’app sul Play Store, affermando che la società aveva modificato alcune politiche di moderazione e applicazione dei contenuti. Apple ha ripristinato l’app sulla sua piattaforma App Store nell’aprile 2021.

Parler ha cercato di ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie di altre società creando la propria infrastruttura cloud in loco. La società ha creato una nuova società madre a settembre, chiamata Parlement Technologies, che mira a fornire il suo servizio cloud per le aziende online. “Il futuro non può essere cancellato”, ha detto la società in quel momento.

I termini dell’accordo includono il supporto tecnico per Parler dalla società madre, nonché l’uso dei propri servizi cloud, secondo un annuncio lunedì.

Questa è una notizia urgente. . Si prega di controllare di nuovo per gli aggiornamenti