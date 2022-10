Mercati europei in rialzo, Rischi di recessione, Dati, Guadagno

I mercati europei si stanno dirigendo verso un’apertura al ribasso lunedì mentre gli investitori esaminano il deterioramento delle prospettive economiche.

Secondo i dati di IG, il FTSE del Regno Unito dovrebbe aprire di 31 punti in meno a 6.819, il DAX tedesco di 60 punti a 12.377 e il CAC francese di 29 punti a 5.902.

L’apertura più bassa in Europa arriva in mezzo a un crescente senso di pessimismo globale. Azioni nella regione Asia Pacifico L’area è scesa lunedì poiché i timori di recessione hanno pesato sul sentiment.

Nel frattempo, i futures sulle azioni statunitensi sono aumentati all’inizio di lunedì mentre gli investitori attendevano i grandi rapporti sugli utili da cui scambiare banca americana lunedì, quando Goldman Sachs I numeri saranno diffusi martedì mattina.

La scorsa settimana, più caldo del previsto lettura dell’inflazione La selvaggia volatilità dei prezzi ha alimentato i mercati poiché gli investitori hanno riadattato le loro aspettative sull’imminente aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense.

Sul fronte dei dati in Europa, i dati finali di lettura dell’inflazione per l’Italia sono previsti per settembre.

