Il gigante petrolifero registra profitti annuali da record

“Penso che un approccio diverso da adottare sia attrarre davvero capitale di rischio in un momento in cui dobbiamo essere in grado di integrare la sicurezza energetica nel più ampio sistema energetico qui in Europa”.

“Alla fine della giornata, le tasse sono qualcosa che spetta ai governi decidere. Noi, ovviamente, condividiamo e forniamo prospettive e la prospettiva principale che cerchiamo di fornire è il contesto attorno al fatto che le aziende come noi devono investire diversi miliardi di dollari per sostenere la transizione energetica che richiede un clima di investimento “, ha affermato Sawan. Sicuro e stabile.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo in un momento così affascinante della storia dell’azienda. Mentre guardiamo al futuro, credo che abbiamo un’opportunità unica per riuscire ad avere successo nella transizione energetica. Il nostro portafoglio, Credo, non è secondo a nessuno”, ha detto Sawan.

Shell ha annunciato un programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari, che dovrebbe essere completato entro i risultati del primo trimestre 2023, previsti per l’inizio di maggio, e un aumento dell’utile per azione del 15% per il quarto trimestre.

Shell ha riportato utili rettificati di 39,9 miliardi di dollari per l’intero anno 2022. Ciò supera comodamente i 28,4 miliardi di dollari del 2008, che Shell ha affermato essere il precedente record annuale della società ed è più del doppio dei guadagni della società nel 2021 per l’intero anno 2021. 19,29 miliardi di dollari .

Shell ha affermato che le sue previsioni di spesa in conto capitale per il 2023 sono comprese tra $ 23 miliardi e $ 27 miliardi. Di questi, ha detto Sawan, circa un terzo, se non poco di più, andrà a settori come le energie rinnovabili.

Shell, che mira a diventare un’azienda a emissioni zero entro il 2050, ha dichiarato che gli utili rettificati per la sua unità di soluzioni per le energie rinnovabili sono stati di 293 milioni di dollari negli ultimi tre mesi del 2022, in calo rispetto ai 383 milioni di dollari del terzo trimestre.

“Shell non può affermare di essere in transizione fintanto che gli investimenti nei combustibili fossili fanno impallidire gli investimenti nelle rinnovabili”, ha affermato Marc van Pal, fondatore del gruppo olandese Follow This.

“La maggior parte degli investimenti di Shell sono ancora legati al business dei combustibili fossili, perché la società non ha l’obiettivo di ridurre le emissioni totali di CO2 in questo decennio, come è necessario per raggiungere Parigi”.

Negli ultimi trimestri, i dirigenti di Big Oil hanno difeso i loro guadagni in aumento e hanno affermato che le significative turbolenze nei mercati energetici globali a causa della guerra in Ucraina hanno ribadito l’importanza di aiutare a risolvere la “tripla crisi energetica”.

Secondo una dichiarazione del CEO di BP Bernard Looney alla fine dello scorso anno, questo sta per “energia sicura, economica e a basse emissioni di carbonio”.

Gli attivisti per il clima e i contributori di attivisti sono stati molto critici.

“I profitti annuali di Shell sono raddoppiati lo scorso anno, e mentre milioni di persone affrontano la scelta impossibile tra mettere il cibo in tavola e riscaldare le loro case, è semplicemente sbalorditivo”, ha detto Sanaa Youssef, attivista per il clima di Friends of the Earth.

“La gente può vedere l’ingiustizia di pagare gli orribili costi dell’energia mentre le grandi compagnie petrolifere e del gas raccolgono miliardi”, ha detto Youssef.

Martedì il colosso petrolifero statunitense Exxon Mobil menzionato $ 56 miliardi di profitti per il 2022, che segnano un massimo storico per l’industria petrolifera occidentale, mentre Chevron venerdì Stendere Un profitto record di 36,5 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno.

La principale compagnia petrolifera britannica BP È previsto che riporti i guadagni dell’intero anno il 7 febbraio, con la Francia Energia totale Seguirà l’8 febbraio.