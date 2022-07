Home » Economy L’euro e il dollaro sono fuori parità di meno di mezzo pence per la prima volta in 20 anni Economy L’euro e il dollaro sono fuori parità di meno di mezzo pence per la prima volta in 20 anni 0 Views Save Saved Removed 0

L’euro ha oscillato intorno ai 1.004 dollari lunedì pomeriggio, in calo di circa il 12% dall’inizio dell’anno. I timori di una recessione economica nel continente abbondano a causa degli alti tassi di inflazione e dell’incertezza sugli approvvigionamenti energetici dovuti all’invasione russa dell’Ucraina.

Prima della guerra, stava cercando di ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Allo stesso tempo, la Russia ha ridotto le forniture di gas ad alcuni paesi dell'UE e ha recentemente interrotto del 60% il flusso del gasdotto Nord Stream verso la Germania. L'Unione Europea che ha ricevuto Quasi il 40% del gas attraverso i gasdotti russi Prima della guerra, stava cercando di ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Allo stesso tempo, la Russia ha ridotto le forniture di gas ad alcuni paesi dell'UE e ha recentemente interrotto del 60% il flusso del gasdotto Nord Stream verso la Germania.

Ora questa importante parte dell’infrastruttura di importazione del gas in Europa è stata chiusa per manutenzione programmata a causa degli ultimi 10 giorni. I funzionari tedeschi temono che potrebbe non essere riattivato.

La crisi energetica si accompagna al rallentamento economico, che ha messo in dubbio se la Banca centrale europea possa inasprire adeguatamente la politica per abbassare l’inflazione. La Banca centrale europea ha annunciato che aumenterà i tassi di interesse questo mese per la prima volta dal 2011, poiché il tasso di inflazione nella zona euro è dell’8,6%.