La banca centrale sta cercando di rallentare l’indebolimento dello yuan nei confronti del dollaro USA

PECHINO – Lo yuan cinese si rafforza leggermente in controtendenza dollaro Americano Mercoledì, la tendenza forte e debole si è invertita dopo Banca popolare cinese Ha indicato il suo supporto valutario. Lo yuan è sceso di circa il 3% questo mese sulla forza del dollaro USA, secondo le informazioni di Wind. Anche i controlli prolungati del Covid e le preoccupazioni sulla crescita economica cinese hanno smorzato il sentimento sullo yuan. Lunedì, la People’s Bank of China (PBOC) ha annunciato che taglierà i depositi di un punto percentuale all’8%, a partire dal 15 maggio. La mossa riduce la quantità di valuta estera che le banche devono detenere, riducendo in teoria la quantità di debole pressione sullo yuan. “Questa mossa serve come un forte segnale politico [the] Maggie Wei e il suo team hanno dichiarato lunedì in un rapporto che la People’s Bank of China era a disagio per il rapido deprezzamento della valuta. Gli analisti hanno sottolineato che l’anno scorso la banca centrale cinese ha aumentato due volte lo stesso coefficiente di riserva valutaria per rallentare il rapido rafforzamento dello yuan.

L’incertezza rimane alta poiché Shanghai deve affrontare un blocco prolungato e un’impennata di nuovi casi di Covid locali a Pechino.

“Guardando al futuro, prevediamo un abbassamento del rapporto riserve/equity per rallentare il declino dello yuan cinese nel breve termine, anche se dipenderà anche dall’ampia traiettoria del dollaro USA e dal sentimento generale verso la crescita cinese”, gli analisti disse. “L’incertezza rimane alta mentre Shanghai deve affrontare un blocco prolungato e un aumento di nuovi casi di Covid locali a Pechino”. READ Le richieste di sussidio di disoccupazione salgono inaspettatamente a 248.000 Mercoledì, la People’s Bank of China (PBOC) ha fissato il punto medio dello yuan a 6,5598 rispetto al dollaro, la risoluzione più debole dall’aprile 2021, secondo i dati FactSet. Da allora il dollaro USA si è rafforzato Riserva federale Ha avviato un ciclo di inasprimento della politica monetaria e di aumento dei tassi di interesse. Il Rendimento del Tesoro USA a 10 anni È salito al livello più alto in tre anni. Cancella il premio del titolo di Stato cinese a 10 anni che deteneva una volta. Shiling Xie, capo analista di Stansberry China, ha affermato martedì che le mosse di mercato legate alla Federal Reserve hanno reso gli asset denominati in dollari USA relativamente attraenti per gli investitori, mentre vi è preoccupazione generale per la posizione di politica economica della Cina. Si aspetta che lo yuan segua una traiettoria debole, ma ha detto che il ritmo probabilmente rallenterà. Lo yuan cinese viene scambiato sia in patria, sulla terraferma, sia all’estero, principalmente a Hong Kong. Lo yuan potrebbe essere scambiato entro il 2% al di sopra o al di sotto del punto medio fissato quotidianamente dalla Banca popolare cinese (PBOC) sulla base dei recenti movimenti del mercato. Lo yuan offshore ha violato un livello psicologico chiave di 6,60 yuan per dollaro alla fine di lunedì, il più debole dall’autunno del 2020, secondo i dati di Wind.

A partire da mercoledì pomeriggio, lo yuan offshore si era stabilizzato leggermente al rialzo, vicino a 6,58 rispetto al dollaro. Lo yuan interno era vicino a 6,55 yuan contro il dollaro USA. Gli economisti di Morgan Stanley si aspettano che lo yuan locale venga scambiato intorno a 6,48 rispetto al dollaro USA entro la fine di giugno. READ Il mercato delle criptovalute si scioglie con Bitcoin in calo del 15% ed Ethereum in calo del 14% “Nel complesso, riteniamo che la People’s Bank of China (PBOC) tollererà una certa debolezza regolare dello yuan cinese, purché sia ​​guidata dai fondamentali”, hanno affermato lunedì gli analisti dei mercati emergenti della banca in un rapporto. “Ma può superare il dollaro USA / yuan cinese [the target] a breve termine data la volatilità del mercato”.

I principali indici azionari in Cina e Shanghai sono scesi lunedì, il giorno peggiore dal 3 febbraio 2020, nei primi giorni dello shock iniziale della pandemia. La capitale, Pechino, ha iniziato lunedì i test di massa nel suo principale quartiere degli affari, ordinando alle persone in un’area più piccola e duramente colpita di rimanere al chiuso. Shanghai, la città più grande della Cina, ha Sono stati bloccati per molto tempo Per circa un mese senza una chiara data di scadenza in vista. Nonostante il rapporto sul PIL del primo trimestre migliore del previsto la scorsa settimana, Molte banche di investimento hanno abbassato le previsioni del PIL per l’intero anno per la Cina Alla luce dell’ultima epidemia di virus e dei controlli Covid.

