Lea Michele reciterà in Funny Girl dopo la morte di Beanie Feldstein

Il 6 settembre, l’attrice sostituirà Penny Feldstein nel revival di Broadway di “Funny Girl”. Michelle – una nota fan convinta di Barbra Streisand, cresciuta come Fanny Price sul palco nel 1964 – ha interpretato in modo memorabile l’inno della serie “Don’t Rain on My Parade” in La prima stagione della serie TV Glee. In seguito ha eseguito la canzone ai Tony Awards 2010. Ha espresso pubblicamente il suo desiderio di interpretare il ruolo Durante un talk show Anni fa, aveva entusiasmato i social media con l’idea di prendersela con se stessa, e lo era Si dice che effettui la sostituzione Dall’annuncio dell’uscita di Feldstein.