Natasha Liu Bordizzo interpreterà Sabine Wren di Star Wars in Ahsoka

Ahsokala prossima serie Disney Plus, sta rapidamente diventando un sequel live-action di Star Wars ribelli. L’ultima aggiunta alla troupe dello show è Natasha Liu Bordizzo (Society), che interpreterà la mandaloriana Sabine Wren nella serie, Lucasfilm ha annunciato alla Star Wars Celebration 2022. si unirà Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka e diversi membri del cast non annunciati quando lo spettacolo uscirà nel 2023.

Sabine Wren è un membro della Ribellione e del Movimento Mandaloriano. i ribelli I fan la ricorderanno come uno dei personaggi più importanti della serie e per la sua caratteristica armatura colorata. Il casting di Sabine dice anche alcune cose sulla trama generale della serie. Insomma Star Wars ribelliWren e Ahsoka partono insieme per trovare il loro amico Ezra Bridges, che si è perso alla fine della serie.

Sembra che Ahsoka Potrebbero trovare un posto durante il loro viaggio con entrambe le donne nella loro ricerca per salvare Ezra. A sostegno di questa idea c’è il fatto che i presenti alla cerimonia apparentemente mostravano un’immagine vivida di Sabine e Ahsoka in piedi davanti a un murale dello stesso Ezra. Star Wars ribelliRobot Chopper, che si unisce anche alla squadra AhsokaÈ apparso anche durante la celebrazione.

Ahsoka Conterrà anche Mary Elizabeth Winstead (Scott Hajj contro il mondoRay Stevensonbue). Dave Filoni sarà il produttore esecutivo e uno degli sceneggiatori AhsokaMa non sappiamo ancora chi dirigerà o scriverà il resto della serie.

Star Wars Celebration ha molti altri annunci, inclusa la finestra di rilascio per Il Mandaloriano stagione 3il primo trailer di Andornuovi dettagli su Star Wars: L’equipaggio degli scheletriIl primo trailer del nuovo gioco Sopravvissuti Jedi di Star WarsE la prima di un film primi due episodi Da Obi-Wan Kenobi.