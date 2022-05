Pete Davidson scherza su Kanye West nel nuovo speciale: “Dimmi che ho avuto aiuto”

unIl comico e comico Pete Davidson è un membro regolare del cast del popolare show della NBC Saturday Night Live, nonché l’ex moglie di Kanye West. Kim Kardashian Un nuovo partner romantico e questo livello di celebrità porterà anche polemiche e interesse.

Kanye West ha lanciato una voce secondo cui Davidson ha l’AIDS

Nello speciale Davison appena pubblicato, l’attore parla di come Kanye West lo ha affrontato “confessando” di avere l’AIDS.

In una clip pubblicata da Netflix, ha iniziato dicendo “Ho avuto paura dell’AIDS quest’anno”, dopo che Pete è andato dal dottore si è scoperto che “sembrava che avesse l’AIDS” secondo la sitcom.

Scenetta la signora Doubtfire

Ha continuato il suo set deridendo West, dicendo “Qualcun altro spera segretamente che Kanye appaia come la signora Doubtfire? Sto andando a casa e qualcuno del genere sarà la nuova governante e sarà come What up Fam!”

Ha chiarito il suo ruolo dicendo che quando incontra le persone, è sempre 50/50, e o dicono “Ehi amico, sei davvero fantastico, o salutano, oh mio!”

Problemi con la salute mentale

Come Ye West, il comico ha avuto problemi di salute mentale in passato ed è stato in anticipo sulle sue condizioni durante l’aggiornamento del fine settimana di SNL, affrontando il rapporto di West con i farmaci mentre raccomandava a un fenomeno rap di continuare ad assumere farmaci. Questa è la nostra realtà!”

Inoltre, Davidson ha implorato West di gestire la rottura dal suo ex in un modo diverso e di pensare ai figli di West Kardashian per prevenire traumi durante questi tempi difficili.

Pete Davidson e Kim Kardashian sono stati visti l’ultima volta al Met Gala di quest’anno, dove Kim indossava un abito Marilyn Monroe.