La capsula SpaceX Dragon riporta l’equipaggio 3 astronauti sani e salvi sulla Terra

Gli astronauti che si sono recati alla Stazione Spaziale Internazionale come parte della missione SpaceX Crew-3 sono tornati sulla Terra dopo quasi sei mesi nel laboratorio orbitante. che essi Diffondilo in sicurezza Nel Golfo del Messico a bordo della Crew Dragon Endurance, che ha effettuato nuovamente il suo primo volo con gli stessi astronauti novembre 2021Il 6 maggio alle 00:43 ET – la NASA ha catturato un fantastico video notturno dell’evento.

Come puoi vedere, la capsula di resistenza appare particolarmente luminosa nell’infrarosso, probabilmente perché ha raggiunto una temperatura di circa 3.500 gradi Fahrenheit quando è entrata nell’atmosfera. Il team di recupero ha ritirato dalla capsula gli astronauti della NASA Kayla Baron, Raja Chari e Tom Marshburn, così come l’astronauta dell’ESA Matthias Maurer, poco dopo la caduta. Marshburn è l’unico astronauta veterano dei quattro, ad aver completato la sua quinta passeggiata nello spazio durante la missione. Questa è stata la prima missione alla Stazione Spaziale Internazionale delle altre tre, con Maurer che è stato il secondo astronauta dell’ESA a volare a bordo di una capsula Dragon.

Gli astronauti dell’equipaggio 3 hanno trascorso 177 giorni in orbita e hanno iniziato il loro soggiorno con grande clamore. Poco dopo l’arrivo alla stazione, tutti gli astronauti a bordo hanno dovuto cercare sicurezza nella loro nave da trasporto quando c’era la Stazione Spaziale Internazionale Passato pericolosamente vicino al campo di detriti orbitali. Il Dipartimento di Stato americano in seguito ha affermato che i detriti provenivano da un test missilistico russo che ha distrutto uno dei satelliti del paese.

La prossima missione con equipaggio di SpaceX sulla Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe essere lanciata a settembre con due astronauti della NASA, un cosmonauta JAXA e un cosmonauta russo. Questo sarà il quinto volo dell’equipaggio commerciale della NASA finora dopo il lancio di Crew-4 verso la stazione ad aprile.