Avvistato Kris Jenner sui gradini di guardare le ragazze

Kris Jenner è stata avvistata in cima ai gradini del Met Gala a guardare le sue figlie sul tappeto rosso.

Secondo Kendall Jenner, le mamme Kardashian aspettano lì ogni anno per vedere i loro figli entrare.

Per la prima volta lunedì, tutte le sorelle Kardashian-Jenner hanno partecipato al più grande evento di moda.

Kris Jenner È stata avvistata mantenendo la sua tradizione di stare in cima morto Gala Lunedì passi, dove Lei aspetta ogni anno Per intravedere i suoi figli mentre camminano sul tappeto rosso.

Durante la sua apparizione in “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. 2021Kendall Jenner ha detto che sua madre era “così carina” al Met Gala mentre aspettava le sue figlie in cima alle scale.

“Ogni anno, stai in piedi sopra il tappeto e la sicurezza è come, ‘Andiamo, signora, ora dovete entrare. Non puoi semplicemente stare qui ad aspettare”, ha detto Fallon.

Lei è tipo “Assolutamente no”, ha detto. Sono qui. Sto guardando tutte le mie ragazze entrare”.



Kris Jenner è stata avvistata in cima ai gradini del Met mentre guardava Khloe Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner sul tappeto rosso.

Quest’anno, i paparazzi sono stati in grado di catturare il momento in cui Kris era in cima alle scale a guardare in basso mentre Khloe Kardashian – che stava facendo il suo debutto al Met Gala – Kylie Jenner e Kendall in varie fasi del tappeto rosso.

È stata anche fotografata in piedi accanto a lei Kourtney Kardashian e il fidanzato Travis ParkerAccanto Kim Kardashian Quale Fidanzato, Pete Davidsonin cima alla scalinata del Met.

Kris è stata avvistata mentre partecipava all’evento insieme al suo ragazzo, Cory Gamble.

Lunedì potrebbe essere il Met Gala più impegnato di Chris. Questa è stata la prima volta che le sue cinque figlie hanno partecipato all’evento da allora Kim è apparso per la prima volta Insieme al suo ex marito Yi, l’artista precedentemente noto come Kanye West, nel 2013.



La foto divisa mostra Kris Jenner con Kourtney Kardashian e Travis Barker (a sinistra) e con Pete Davidson, Kim Kardashian e Corey Gamble (a destra).

La collezione Met Gala 2022 di Kris consisteva in un abito monospalla Oscar de la Renta, guanti bianchi lunghi fino al gomito, gioielli Lorraine Schwartz e una luccicante borsa Judith Lieber, secondo Rivista di persone.

Le mamme Kardashian-Jenner, che si sono acconciate i capelli in un caschetto stile anni ’60, hanno detto a E! La notizia stava trasmettendo l’ex first lady Jackie Kennedy.

Ogni Kardashian-Jenner ha vissuto un’esperienza unica Tema Met Gala 2022 E il codice di abbigliamento che era “In America: An Anthology of Fashion” e lucentezza dorata.

entro Ho incontrato l’eccezionale look di Gala con le Kardashian-Jenners, Kim è arrivata indossando lo stesso Abito aderente Marilyn Monroe Indossalo per cantare “Happy Birthday” a John F. Kennedy nel 1962 – prima ancora Trasformazione in una replica – Mentre Kylie ha scelto un profilo Abito da sposa bianco sporco Abbinato a un berretto da baseball all’indietro e velo.