Rocket Lab cattura la caduta di un booster di elicottero prima che cada

laboratorio di razzi Preso cadere il suo booster Missile elettronico Lunedì, un elicottero Sikorsky S-92 è stato abbattuto nell’Oceano Pacifico.

Dopo aver catturato lo stadio del razzo, l’equipaggio dell’elicottero ha dovuto lasciarlo per motivi di sicurezza.

Successivamente è stato raccolto da una barca in attesa.

STARLINK DI SPACEX ATTRAVERSO LA PARTNERSHIP WI-FI IN AEREO CON HAWAIIAN AIRLINES

La compagnia spaziale californiana ha lanciato un razzo Electron in tarda mattinata dalla penisola di Mahia, in Nuova Zelanda, inviando in orbita 34 satelliti prima che la sua principale divisione di booster iniziasse a tornare sulla Terra.

La sua discesa è stata rallentata a circa 10 metri al secondo da un paracadute.

L’elicottero ha quindi utilizzato una lunga corda e un gancio per afferrare le cime del paracadute di rinforzo attorno ad esso 6500 piedi.

Tuttavia, il carico sull’elicottero è stato maggiore rispetto a test e simulazioni.

L’evento – chiamato “There And Back Again”, un riferimento al classico romanzo fantasy di JRR Tolkien “Lo Hobbit” – è stato trasmesso in diretta.

Peter Beck, fondatore di Rocket Lab, ha dichiarato la missione un successo.

Porta la tua attività FOX in movimento facendo clic qui

nastro protezione altro cambiano cambiano % RKLB LABORATORIO RAZZA USA 7.09 -0,37 -4,96%

“Incredibile cattura da parte della squadra di recupero, non posso iniziare a spiegare quanto sia stata difficile questa caccia e i piloti l’hanno ottenuta”, ha detto. cinguettare. “L’hanno rilasciato dopo che è stato consegnato perché non erano contenti del modo in cui volava, ma non importa, il missile è caduto in sicurezza e la nave lo sta caricando ora”.

Beck ha notato che quasi tutto è andato secondo i piani e che il problema di caricamento imprevisto non era “niente nello schema delle cose”.

“Hanno avuto una grande cattura. Non gli piaceva la sensazione di essere incinta”, ha detto in una teleconferenza post-lancio.

Beck ha aggiunto che un’ulteriore analisi dovrebbe rivelare le ragioni della discrepanza nelle caratteristiche della gravidanza.

CLICCA QUI PER LEGGERE DI PIÙ SU FOX BUSINESS

Il CEO sta spingendo per rendere riutilizzabili i suoi razzi elettronici, in modo da ridurre i costi e aumentare il numero di lanci effettuati da Rocket Lab.

Beck ha detto che spera ancora che la compagnia possa salvare alcuni o tutti i razzi booster esauriti.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.