MDHHS segnala il primo possibile caso di bracconaggio di scimmie nel Michigan dalla contea di Oakland

Lansing, Mich. – Il Dipartimento della salute e dei servizi umani del Michigan ha annunciato mercoledì che il primo possibile caso di vaiolo delle scimmie nel Michigan è stato scoperto nella contea di Auckland.

MDHHS scrive in un comunicato stampa che il residente della contea di Oakland è attualmente isolato e non rappresenta un pericolo per il pubblico. Secondo il CDC, ci sono 306 casi confermati in 27 stati in tutto il paese.

La scatola delle scimmie viene solitamente diffusa per stretto contatto, grandi goccioline o contatto diretto con un’altra persona. Secondo gli esperti dell’Università del Michigan, il vaiolo delle scimmie è associato alla malattia.

Il periodo di incubazione della scatola delle scimmie (di solito dall’infezione ai sintomi) è solitamente di 7-14 giorni ma di 5-21 giorni.

I sintomi della malattia delle scimmie

Febbre

Male alla testa

Dolori muscolari

mal di schiena

Linfonodi ingrossati

Freddo

Fatica

Entro 1-3 giorni (a volte più lunghi) dalla febbre, il paziente sviluppa un’eruzione cutanea che spesso inizia sul viso e poi si diffonde ad altre parti del corpo. La malattia di solito dura 2-4 settimane. In Africa, è stato dimostrato che la malattia della scatola delle scimmie causa un decesso su 10.

Trattamento / Vaccini

Attualmente, non esiste un trattamento sicuro e provato per l’infezione da virus della scatola delle scimmie. Allo scopo di controllare l’influenza delle scimmie negli Stati Uniti, Possono essere utilizzati vaccino contro il morbillo, farmaci antivirali e globulina immunosoppressiva (VIG). Scopri di più Vaccino morbillo, trattamenti antivirali e VIG.