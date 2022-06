Il CEO di Substack si dice “molto dispiaciuto” per aver licenziato 13 persone

Substack è l’ultima azienda tecnologica ad annunciare licenziamenti, con il CEO Chris Best Twitta mercoledì Ha permesso a 13 lavoratori di andarsene. secondo AssoSi tratta di circa il 14 percento della forza lavoro di Substack. Nella sua lettera e nei tweet di follow-up, Best ha indicato le “condizioni di mercato” come motivo dei licenziamenti.

Ammette anche che il trasferimento potrebbe sorprendere alcuni dipendenti. “Non molto tempo fa, vi ho detto a tutti che il nostro piano era quello di far crescere la squadra, non licenziare i lavoratori”, dice, osservando anche che l’azienda “sta ancora assumendo per ruoli chiave specifici” e ha risparmiato denaro. Tuttavia, Best afferma che l’azienda deve cambiare tattica, poiché potrebbe affrontare un “periodo prolungato” poiché l’economia va di male in peggio. Dice che i licenziamenti sono uno dei numerosi cambiamenti che la società ha apportato per garantire che sia in una “solida posizione finanziaria”.

Le persone a cui salutiamo oggi sono tutte persone di talento e straordinarie che si preoccupano profondamente di aiutare i nostri lettori e scrittori. Fa male lasciarli andare. Ci mancheranno. – Chris Best (@cjgbest) 29 giugno 2022

secondo New York TimesAlcuni dipendenti licenziati sono stati coinvolti nelle risorse umane e nel supporto degli scrittori. Il rapporto afferma anche che Substack ha recentemente interrotto gli sforzi per ottenere finanziamenti dagli investitori, ma le sue entrate continuano a crescere.

Ad aprile, Substack ha affrontato poche polemiche sui suoi sforzi di assunzione quando era vicepresidente delle comunicazioni Twitta un link di lavoro Con riferimento a una specifica tipologia di dipendente ha affermato la società non ha fatto Vuole. Ha detto: “Se sei un dipendente di Twitter e stai pensando di dimetterti perché sei preoccupato che Elon Musk stia spingendo per un discorso meno strutturato… per favore non venire a lavorare qui”. La società possiede storicamente detto Attribuisce grande importanza alla libertà di espressione.

Substack non è l’unica azienda che ha licenziato una percentuale significativa dei suoi dipendenti negli ultimi mesi o due. Aziende come TeslaE il NetflixE il KlarnaE il Better.comE il una barriera Taglia tutti i lavori, come ho fatto io molti di grande società crittografiche.