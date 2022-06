Kim Kardashian risponde alla causa sui marchi SKKN

La causa afferma: “Beauty Concepts cerca attivamente di pubblicizzare, commercializzare e servire clienti di tutte le razze, generi ed etnie ed è specializzato nella cura della pelle correttiva per tutti i tipi di pelle”. “Vale la pena notare che Beauty Concepts è un’azienda di proprietà di neri che cerca di garantire che i suoi servizi servano specificamente le donne di colore e altre donne di colore, che sono state storicamente sottovalutate, escluse e sottovalutate dall’industria della bellezza”.

Tuttavia, come ha detto l’avvocato di Kardashian a E! News: “Lodiamo la signora Lunsford per essere una piccola imprenditrice e per aver seguito i suoi sogni. Ma questo non le dà il diritto di affermare ingiustamente che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato”.

Il 28 marzo 2021, Beauty Concepts ha depositato una domanda presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per registrare il marchio di design SKKN+, o logo progettato, per l’uso nei servizi di bellezza e cura della pelle, come mostrano i registri.

Il 30 marzo 2021, Kardashian ha presentato diverse richieste di marchio per poter utilizzare il termine “SKKN BY KIM” per prodotti per la cura della pelle e una varietà di prodotti. Il luglio successivo, la star della realtà del marchio ha richiesto solo la parola “SKKN” da utilizzare nei prodotti per la cura della pelle, senza alcun design specifico, secondo un deposito USPTO.