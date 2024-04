I fan di Taylor Swift stanno cercando di capire cosa sia successo nel corridoio

I fan notano uno schema in uno Taylor Swift Nuove playlist e si chiedono se ci sia un collegamento con la sua rottura Joe Alwyn.

Aspettando il suo prossimo album.. Sezione dei poeti torturatiSwift, 34 anni, ha pubblicato cinque playlist separate venerdì 5 aprile, che rappresentano le diverse fasi del dolore: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Ogni set contiene brani esistenti dalla loro discografia.

La quarta playlist si intitola “Old Habits Die Screaming” – il titolo di un brano musicale TTPD – Si concentra sul concetto di depressione.

“[This playlist] “Sentimenti di depressione che spesso si fanno strada attraverso le mie canzoni”, dice Swift in un messaggio vocale. “In momenti come questi, scrivo una canzone perché mi sento solo o senza speranza. E scrivere una canzone sembra l'unico modo per elaborare l'intensità dei sentimenti. Anche se è davvero difficile superare queste cose, spesso sento quando ascolto canzoni o scrivo canzoni che affrontano l'intensità della perdita. E la disperazione, di solito è al punto in cui sto per superare quella sensazione.”

Dopo aver ascoltato, i fan più attenti si sono resi conto che molte delle canzoni della playlist contenevano riferimenti a un'entrata sfuggente. Su “Coney Island” dall'album di Swift del 2020 per sempreCanta: eri nel corridoio con una grande torta? / Buon compleanno / Hai dipinto il tuo cielo più azzurro di grigio scuro? / L'universo è lontano.

È stato menzionato anche un incidente avvenuto nel corridoio mezzanotte “Maroon” è un'altra traccia che si ritiene riguardi l'ex di Swift. “Eri in piedi con gli occhi infossati nel corridoio / I garofani che pensavi fossero rose, siamo noi”, canta nella seconda strofa. (Seguendo il tema di Coney Island, i chiodi di garofano vengono solitamente regalati per celebrare il compleanno di una persona.)

E infine il testo di “You're Losing Me”, la canzone più inquietante mezzanottesi legge: “Ora stai correndo lungo il corridoio / E immagino sia quello che dicono tutti / Che non sai quello che hai finché non se ne va.”

“Coney Island”, “Maroon” e “You're Losing Me” sono tutte canzoni ispirate alla rottura, ma ambientate in un periodo precedente al vero e proprio crepacuore. Tutte e tre le canzoni contemplano la permanenza o l'uscita da una relazione piena di profondo amore e affetto. Altre canzoni nella playlist “Old Habits Die Screaming” includono “My Tears Ricochet” di folclore“Problemi con lo champagne” da per sempre E “Caro lettore” dall'edizione delle 3 del mattino mezzanotte.

“Non so cosa succede a questo corridoio, ma sono tutti sulla stessa playlist”, ha scritto uno Swift tramite X venerdì, mentre un altro ha detto: “Il corridoio è un'immagine interessante perché è una sorta di purgatorio. Lo spazio tra restare e partire.”

Un terzo fan ha sottolineato le somiglianze tra lo stile di scrittura di Swift e quello dei poeti classici. “Molti poeti (ad es TS Eliot) Usa i corridoi come uno spazio liminale, un luogo in cui diventi sfrenato e isolato tra aree specifiche della vita che ti forniscono precisione e chiarezza. “Penso che stia usando i corridoi come metafora per descrivere il tumulto e l'instabilità in una relazione.”

Ma perché i fan pensano che tutte le sale giochi potrebbero riguardare Alwyn? Il colore può contenere la risposta. È noto che il vincitore del Grammy fa riferimento a diverse tonalità di blu mentre canta di Alwyn, 32 anni, e “Coney Island” è una di quelle canzoni. La traccia menziona anche il colore grigio, che è il colore a cui si fa riferimento in “You're Losing Me”. Vedi lo schema?

Anche se Swift e Alwyn si sono lasciati definitivamente la scorsa primavera, circolavano voci secondo cui la loro relazione era stata accidentata per anni. Nel novembre 2023 produttore Jack Antonoff Ha rivelato che “You Losing Me” è stato scritto nel 2021, più di un anno prima che Swift e Alwyn si separassero ufficialmente.

All'epoca, disse la fonte di Singularity Noi settimanali La fama di Swift ha contribuito alla scissione. “Joe è molto timido e non gli è mai piaciuta tutta l'attenzione che derivava dall'uscire con uno dei cantanti più famosi del mondo”, ha spiegato l'insider, aggiungendo che Alwyn non ha “incolpato” Swift per averla inserita nella A-list, ma lei “non l'ha fatto”. “Non mi piace essere lì tutto il tempo.”

Aespa fa la sua prima apparizione al Coachella

Da allora Swift si è trasferito al tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelsey. La coppia ha reso pubblica la loro relazione quando Swift è apparso alla sua partita della NFL nel settembre 2023. Da allora entrambi sembrano sostenersi a vicenda in occasione di eventi pubblici. Sebbene Kelsey, 34 anni, non sia riuscito a vedere Swift vincere l'Album dell'anno ai Grammy Awards 2024 per Midnights, è rimasto impressionato dal prossimo album. Sezione dei poeti torturati dopo pochi giorni.

“Ne ho sentito parlare, sì, ed è incredibile”, ha detto durante una conferenza stampa a febbraio. “Non vedo l'ora di scuotere il mondo quando finalmente cadrà.”

Sezione dei poeti torturati Arriverà sugli scaffali venerdì 19 aprile