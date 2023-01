Anita Pointer morta: la cantante delle Pointer Sisters aveva 74 anni

Puntatore Anitache divenne famoso negli anni ’70 come membro del gruppo di canto The Siblings Sorelle puntatoreSi è spenta sabato all’età di 74 anni. La causa della morte non è stata chiarita, ma il suo addetto stampa ha detto che è morta in mezzo alla sua famiglia.

“Mentre siamo profondamente rattristati dalla perdita di Anita, siamo sollevati nel sapere che ora è con sua figlia, Jada, e le sue due sorelle, John e Bonnie, e in pace”, si legge in una dichiarazione attribuita congiuntamente ai quattro più vicini. sopravvissuti: una sorella Ruth, i fratelli Aaron e Fritz e sua nipote, Roxy McCain Pointer. “È stata lei a tenerci tutti vicini e insieme per così tanto tempo. Il suo amore per la nostra famiglia vivrà in ognuno di noi. Per favore, rispetta la nostra privacy durante questo periodo di dolore e perdita. Il paradiso è un posto bellissimo più amorevolmente con Anita lì.

Anita è stata con il gruppo con sede ad Auckland dalla sua formazione nel 1969 fino a quando è stato costretto a ritirarsi per motivi di salute non specificati nel 2015.

I Pointer Sisters hanno avuto un album di successo appena uscito dal cancello nel 1973 con il loro debutto omonimo che ha raggiunto il numero 13 nella classifica degli album. Il loro primo singolo di successo è stata la registrazione di Allen Toussaint “Yes We Can Can”, che ha mancato di poco la top 10, raggiungendo il numero 11 nella Billboard Hot 100 e il numero 12 nella classifica R&B.

Abbandonando l’atmosfera nostalgica con cui hanno iniziato, le sorelle hanno ottenuto il loro primo e unico successo nelle classifiche R&B nel 1975 con “How Long (Betcha’s Got a Chick on the Side)”. Ci vollero ancora alcuni anni prima che entrassero nella top 10 della Hot 100, ma una volta che lo fecero, le porte si aprirono.

Questo enorme successo pop è iniziato sul serio con una versione di “Fire” di Bruce Springsteen che ha raggiunto il numero 2 della classifica pop nel 1978. Anita ha ricordato in un’intervista a Miniera d’oro Riguardo alla canzone Springsteen, “Ho detto a Richard Berry che c’era così tanta parte vocale in questa canzone che forse voleva che Ruthie cantasse da protagonista perché aveva una voce così alta, ma lui ha detto, ‘No. ‘” Voglio che tu lo canti. Così l’ho fatto ed è diventato il nostro primo singolo d’oro ed ero elettrizzato”.

Poi durante la metà degli anni ’80 i successi continuarono ad arrivare. Nel 1980, “He’s So Shy” ha raggiunto il numero 3. “Slow Hand” è andato al numero 2 nel 1981. “Neutron Dance” è andato al numero 6 nel 1984, e “Jump (for My Love)” è andato al numero 3. nello stesso anno. Un altro successo dell’epoca, “Automatic”, raggiunse la quinta posizione nel 1984. “I’m So Excited”, una canzone con voce solista per Anita, era stata un successo minore per le sorelle nel 1982, ma fu un successo . È stato pubblicato in forma remixata nel 1984 e questa volta è salito al numero 9.

La band ha avuto successo anche sul palcoscenico e sullo schermo, in tournée con “Ain’t Misbehavin'”, basato sul catalogo di canzoni di Fats Waller, e apparendo nella popolare commedia del 1976 “Car Wash”.

La loro serie di successi pop si è conclusa a metà degli anni ’80, con il singolo del 1985 “Dare Me” al numero 11, l’ultima volta che le Pointer Sisters hanno raggiunto la top 20. Negli anni ’90, le sorelle hanno avuto un ultimo successo in vetta alle classifiche nel 2005 con “Holiday.” Nascita a New York”, che ha raggiunto il numero 21 nella classifica contemporanea per adulti.

Per quanto le sorelle siano state tenute al numero 2 o 3 nella serie di successi ancora onnipresenti, hanno sfiorato il numero 1 come co-protagoniste del singolo di beneficenza “We Are the World” in 1985.

Il loro più grande album singolo fino ad oggi è stato “Break Out” del 1983, che è stato certificato tre volte disco di platino; Era l’LP che includeva “Neutron Dance”, “Jump” e “Automatic”. Nel 1984 fu ristampato con la nuova versione di “I’m So Excited”, cantata e co-scritta da Anita, aggiunta alla scaletta.

Il gruppo ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1994.

I tre Grammy del gruppo ne includono uno nella categoria country, per la canzone del 1974 “Fairytale”, un punto banale che spesso emerge quando si discute della mancanza di rappresentazione nera nel genere. Anita ha spiegato che l’amore per la musica country è stato naturale per loro perché hanno trascorso le estati con i parenti in Arkansas, dove era tutto ciò che sentivano. “Ricordo di aver ascoltato solo una stazione radio in Arkansas”, ha detto Anita. Suonavano solo musica country: “Your Cheatin’ Heart” di Hank Williams, “Do Not Forsake Me Oh My Darlin'” di Tex Ritter e “Funny How Slips Away” di Willie Nelson. quando mi sono intrufolato nei locali di musica locale e il mio orecchio premuto contro la porta …. Per me tutta la musica era buona. Con il country, la forma del racconto risuonava davvero. Il gruppo ha eseguito una performance leggendaria al Grand Ole Opry nel ’74.

Pointer e suo fratello Fritz hanno collaborato a un libro di memorie di famiglia, “Fairytale”, nel 2020.

Altre due sorelle che erano state con il gruppo per la maggior parte della sua esistenza hanno preceduto Anita nella morte: John Pointer nel 2006 e Bonnie Pointer nel 2020.

Ruth Pointer è il membro più longevo del gruppo, unendosi nel 1972, tre anni dopo giugno, Bonnie e Anita hanno iniziato a esibirsi insieme. Ruth è ora in tournée sotto lo stendardo dei Pointer Sisters con due membri più giovani, Issa Pointer, che si è unito per la prima volta nel 2002, e Sadako Pointer, che si è unito nel 2009. In un’intervista del 2019, Anita ha indicato il suo accordo affinché il gruppo continuasse senza di lei. “Stanno organizzando degli spettacoli fantastici e sono stati in tutto il mondo, senza di me”, ha detto. “Ho lavorato con Issei e Sadako, quindi si sono sentiti bene con quello che sto facendo fino a quando non mi sono ritirato in qualche modo forzato, per motivi di salute, ma Ruthie sa ancora cantare con forza e lo adora”.

L’unica figlia di Pointer, Jada Pointer, che ha ispirato la canzone “Jada” delle Pointer Sisters del 1973, è morta di cancro nel 2003, dopodiché Anita si è dedicata a crescere la sua unica nipote, Roxy.

“Questa è stata una grande carriera. Non avevo pianificato niente di tutto questo”, ha detto a Goldmine. Nel 1969, ha ricordato: “Stavo progettando di continuare a lavorare come segretaria in uno studio legale, come stavo facendo, quando ho sentito Bonnie e Youn cantare nel Northern California State Youth Choir, facendo ‘Oh Happy Day’ con Edwin Hawkins e Dorothy Morrison, e me ne sono innamorato.” Così ho lasciato il mio lavoro e ho detto che dovevo fare anche quello.”