Mayim Bialik e Ken Jennings sono soprannominati “Jeopardy!” host

Alla ricerca del successore di Alex Trebek come “Jeopardy!” L’ospite è ufficialmente finito: la Sony Pictures Television ha annunciato mercoledì che Mayim Bialik e Ken Jennings, che hanno diviso i compiti di hosting durante la scorsa stagione, hanno chiuso e firmato accordi per diventare ospiti permanenti dello spettacolo d’ora in poi. Secondo una dichiarazione del produttore esecutivo Michael Davis, il numero di spettatori era alto con Bialik e Jennings come presentatori; Oltre 27 milioni di telespettatori si sintonizzano ogni settimana. “Se si considera che quasi tutti gli altri spettacoli televisivi e la partecipazione sono in calo, questa è stata un’ottima stagione: siamo lo spettacolo di intrattenimento più visto di tutta la televisione”, ha scritto Davis.

I Jennings ospiteranno la premiere della stagione 39 da settembre a dicembre, durante i quali Bialik ospiterà uno spettacolo in prima serata “Celebrity Jeopardy!” Speciali su ABC. Bialik, che reciterà nella serie comica “Call Me Kat”, interpreterà il ruolo di Jennings a gennaio. Entrambi ospiteranno “Jeopardy!” Contenuti anche: il First Second Chance Contest e Champions Tour per Jennings, il “Danger! College National Championship” e altri nuovi tornei per Bialik.

“Sappiamo che apprezzi la coerenza, quindi non capovolgeremo costantemente gli host e ti terremo aggiornato sul programma di hosting”, ha dichiarato Davis, aggiungendo che Bialik e Jennings “è stato divertente lavorare con loro”.

Inizialmente, la Sony ha deciso di ospitare “Jeopardy!” di Richards Richards si è scusato, definendolo “umiltà per affrontare un momento profondamente imbarazzante di errore di valutazione, mancanza di pensiero e insensibilità quasi un decennio fa”. Ma il contraccolpo non è svanito e alla fine ha smesso. “Rischio!” Anche lei lo ha scaricato come produttore esecutivo.

Era davvero una richiesta difficile per sostituire il quizmaster di lunga data Trebek, che Morto nel novembre 2020 per cancro al pancreas. All’età di 80 anni, ha ospitato “Jeopardy!” Per più di tre decenni, è diventata una presenza confortante in milioni di famiglie americane. Nell’annunciare Bialik e Jennings come ospiti permanenti, il produttore esecutivo Davis li ha descritti come “esseri umani semplicemente meravigliosi” che “amano e rispettano questo stabilimento televisivo”.