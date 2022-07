apre le azioni PayPal; Un investitore attivo spingerà un trade su Pinterest?

Secondo quanto riferito, l’hedge fund Elliott Management ha acquisito una partecipazione in una società di e-commerce PayPal da collezione (PYPL). Mercoledì, il titolo PYPL è emerso nelle notizie quando un analista ha ipotizzato una fusione con esso Pinterest (spille) potrebbe essere in lavorazione.







Elliott Management potrebbe essere uno dei principali contributori di PayPal, secondo A Il rapporto del Wall Street Journal martedì in ritardo.

A CFRA Research, l’analista David Holt ha affermato che Elliott, un investitore attivista, potrebbe spingere per una fusione con la società di social media Pinterest. PayPal ha annullato i colloqui di fusione con Pinterest nel 2021.

Pinterest ha recentemente nominato Bill Reddy, l’ex CEO di PayPal, come suo CEO. Ready è stato recentemente uno degli amministratori delegati di l’alfabeto (Il Google).

Pinterest ha un nuovo CEO

“Sospettiamo che l’interesse di Elliott Management per PYPL possa essere quello di rilanciare il potenziale di associazione con Pinterest dopo che PayPal ha annullato i suoi piani nell’ottobre 2021”, ha affermato Holt. Ricordiamo che Elliott ha anche acquisito una partecipazione del 9% in PINS all’inizio di luglio 2022 e ha nominato (Pinterest) Bill Reddy come CEO, che ha ricoperto il ruolo di direttore operativo di PayPal dal 2013 al 2019.

Holt ha aggiunto: “L’ampio background di Jahez in una delle regioni più in crescita di PayPal (Braintree) potrebbe essere vantaggioso poiché la società tenta di proteggere la sua partecipazione nel suo core business dei pagamenti. Allo stesso modo, notiamo che la posizione finanziaria di entrambe le società rimane interessante per le strategie strategiche attività, con budget Strutture pulite e pronte per i costi per essere della giusta dimensione.”

Le azioni PayPal sono aumentate del 12,2% per chiudere a 86,42 giorni mercato azionario oggi. Pinterest ha fatto un salto simile, salendo dell’11,3% per chiudere alle 19,20.

Pinterest annuncia i guadagni il 1 agosto. I dividendi delle azioni PayPal scadono il 2 agosto.

PayPal con sede a San Jose, in California, a febbraio ha abbandonato i suoi obiettivi finanziari quinquennali. A maggio, PayPal ha abbassato le linee guida del 2022 su utili per azione, entrate e volume totale dei pagamenti.

Azioni PayPal in calo nel 2022

Per il 2022, PayPal prevede una crescita dei ricavi compresa tra l’11% e il 13% rispetto alle precedenti previsioni di crescita dal 15% al ​​17%.

Il titolo PYPL è sceso del 59% nel 2022 a partire dalla chiusura del mercato di martedì. PayPal ha ancora una valutazione di mercato di oltre $ 89 miliardi.

ex genitore ebay (ebay), che si è separata da PayPal nel 2015, ha trasferito l’elaborazione dei pagamenti da PayPal ad Adyen nei Paesi Bassi.

