Una splendida galassia a spirale avvistata dal telescopio Hubble in una nuova immagine

Mentre il James Webb Space Telescope ha ricevuto molta stampa ultimamente, il suo predecessore Telescopio spaziale Hubble Continua a stupire questa volta dalla galassia NGC 6956, un esempio quasi perfetto di galassia astratta situata a circa 214 milioni di anni luce dalla Terra.

Galassie barrate, che derivano il loro nome da una “barra” molto prominente. stelle che tagliano il nucleo galattico, sono tra i tipi più numerosi galassie nell’universo conosciuto, Costituiscono circa il 70% di tutte le galassie (Si apre in una nuova scheda). Le strutture a nastro sono anche più comuni nelle galassie con nuclei galattici attivi, poiché gas e altro materiale vengono alimentati verso il nucleo galattico lungo queste barre.

questo processo Alla fine aiuta a destabilizzare il nastro (Si apre in una nuova scheda)Tuttavia, più massa viene incanalata nel nucleo galattico, più instabile diventa la barra, che alla fine fa sì che la barra si ammorbidisca nella più tradizionale configurazione a spirale. Come NGC 2985 (Si apre in una nuova scheda) – a cui la maggior parte delle persone pensa quando pensa a un file galassia a spirale.

La vista completamente nuova della galassia a spirale barrata NGC 6956 rivelata il 15 dicembre 2022 dal team del telescopio spaziale Hubble della NASA. La galassia si trova a 214 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione Delphine. (Credito immagine: NASA, ESA e D. Jones (Università della California – Santa Cruz); Elaborazione: Gladys Cooper (NASA/Catholic University of America))

secondo Descrizione dell’immagine della NASA (Si apre in una nuova scheda)Quest’ultima immagine di NGC 6956 era per dare un’occhiata a Cepheid stelle variabili, che sono stelle la cui luminosità varia da brillante a debole a intervalli regolari. Questi periodi di luminosità e oscuramento sono direttamente correlati alla luminosità effettiva della stella, siamo in grado di spiegare queste differenze nella luminosità apparente della luminosità effettiva delle stelle, che ci consente di determinare la loro distanza da noi.

Questo è un modo importante per gli astronomi di determinare la distanza di oggetti extragalattici come NGC 6956, poiché ci sono pochi altri modi che attualmente conosciamo per farlo. Ci sono altre caratteristiche interessanti in NGC 6956, come il Tipo Ia visibile Supernovache è il prodotto dell’esplosione di una stella nana bianca come risultato dell’accumulo di materiale da una stella compagna.

Questo tipo di supernova è un altro modo importante per determinare la distanza di galassie lontane, dal momento che gli astronomi sono in grado di misurare la velocità con cui una supernova si attenua per aiutare a misurare la sua distanza dalla Terra. E mentre compilare una mappa galattica in modo accurato è di per sé utile, misurazioni ripetute della distanza di questi oggetti extragalattici sono uno strumento importante per comprendere l’attuale tasso di espansione dell’universo.

