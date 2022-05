Gli scienziati registrano i più grandi terremoti su Marte sul pianeta rosso

Gli scienziati affermano di aver identificato i due più grandi tremori mai registrati sul Pianeta Rosso.

la palude è un sismico L’evento che si verifica sulla superficie di Marte. È simile ai terremoti che si verificano sul nostro pianeta.

L’attività è stata registrata da un dispositivo chiamato sismometro. È collegato al veicolo spaziale Insight, un veicolo spaziale gestito dall’agenzia spaziale statunitense NASA.

Il sismometro è progettato per essere altamente sensibile all’ambiente marziano. Mira a differenziare tra segnali sismici provenienti dall’interno di Marte e attività provenienti da sopra la superficie, come il vento o meteora movimenti.

Uno dei terremoti si è verificato il 25 agosto 2021, di magnitudo 4.2. L’altro, il 18 settembre 2021, misura 4.1.





Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Università di Bristol in Gran Bretagna ha confermato il verificarsi di attività sismica. I risultati sono stati di recente menzionato In uno studio nella pubblicazione record sismico.

I terremoti si verificano quando il suolo di Marte è sottoposto a un’intensa pressione che rompe le strutture rocciose. spiegare Politecnico di Zurigo. ETH Zurigo è un’università pubblica di ricerca con sede a Zurigo, in Svizzera. I ricercatori dell’università hanno partecipato all’ultimo studio.

InSight ha portato il primo sismometro su Marte alla fine del 2018 Registra il primo terremoto Ad aprile 2019. Da allora sono stati registrati centinaia di terremoti.

Ma gli esami dei due nello studio indicano che erano i più grandi finora che non hanno colpito Marte. I ricercatori hanno affermato che i due composti erano cinque volte più potenti di qualsiasi altro composto riportato in precedenza. È stato anche il primo evento sismico verificatosi sul lato opposto del pianeta da dove è atterrato il lander InSight.

Lo studio rileva che a ottobre 2021 i record di InSight contenevano quasi 1.000 eventi sismici. È successo tutto sul lato di Marte dove sta operando la navicella spaziale, in un’area chiamata Elysium Planitia. Nasa Dice Questa regione si trova a nord dell’equatore di Marte ed è la seconda regione vulcanica più grande del pianeta.

Poiché l’attività sismica era ancora in fase di studio, la NASA appuntito In una dichiarazione dello scorso settembre, il terremoto di magnitudo 4.2 di Marte sembrava essersi verificato a circa 8.500 chilometri dal lander InSight.

Entrambi i grandi complessi si trovavano in un’area nota come “core shadow zone”, Lei disse Dichiarazione dell’American Seismological Society.





Questa è la parte di Marte in cui alcuni tipi di onde sismiche non possono viaggiare direttamente verso il sismometro InSight. Questo perché le onde sono bloccate o influenzate dal pianeta Nucleo. Invece arrivano le onderiflessa Almeno una volta in superficie prima di raggiungere il sismometro”, si legge in una nota dell’associazione.

“La registrazione di eventi all’interno dell’area d’ombra centrale è reale un passo “Per la nostra comprensione di Marte”, ha affermato Savas Ceylan, un ricercatore dell’ETH di Zurigo che ha contribuito a condurre lo studio. Ha aggiunto che l’energia trasmessa all’interno dell’ombra primaria di Marte non era stata precedentemente studiata dalla sismologia.

I ricercatori affermano che questi dati sulle onde sismiche possono aiutarli a saperne di più in modo più approfondito Strati All’interno di Marte, così come l’attuale attività sismica del pianeta.

Sono Brian Lynn.

Brian Lane ha scritto questa storia per VOA Learning English, sulla base dei rapporti dell’American Seismological Society, della NASA e di The Seismic Record.

Le parole di questa storia

sismico – in relazione a un terremoto o alla sua causa

meteora – n. Un pezzo di roccia proveniente dallo spazio è caduto sulla superficie della Terra

Nucleo – n. La parte centrale di un pianeta

riflettere – Quinto. Per restituire o rimbalzare qualcosa

un passo – n. Un evento o un’esperienza utile per raggiungere l’obiettivo

strato – n. Una delle numerose quantità di una sostanza, una sopra l’altra