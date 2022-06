Mariah Carey ha citato in giudizio “Tutto quello che voglio per Natale sei tu” del cantautore – Scadenza

Una delle canzoni natalizie più popolari di tutti i tempi viene contestata da un cantautore di musica country che rivendica la violazione del copyright su “tutto ciò che voglio per Natale sei tu. “

Mariah Carey e il co-sceneggiatore Walter Afanciev nella causa Dal cantautore Andy Stone, che rivendica la canzone “All I Want For Christmas Is You” Vince Vance e il valoroso Dal 1989. Stone ha depositato le sue carte presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della Louisiana.

Sebbene le canzoni abbiano lo stesso titolo, c’è solo un accenno del tono o dei testi di Carrey oltre il ricordo del titolo.

Dennis Leopold



Carey è stato rilasciato nel 1994 ed è diventato un grande successo radiofonico e l’elenco annuale dei giochi NBA il giorno di Natale.

Stone afferma che la sua canzone ha ricevuto un’intensa trasmissione durante le festività natalizie del 1993. Sta chiedendo 20 milioni di dollari di danni. Stone sostiene che Carrey e Avancev “si sono impegnati volontariamente in una campagna per violare i suoi diritti d’autore sull’opera.

Il cantautore country affronta una dura battaglia per dimostrare le sue affermazioni.

Pamela Koslin, un avvocato di Los Angeles specializzato in musica e diritti di proprietà intellettuale, lo ha sottolineato 177 operemolti dei quali sono brani musicali, intitolati All I Want For Christmas Is You.

Koslin ha indicato che avrebbe ottenuto una risposta diversa se tutte le parole fossero “praticamente le stesse” della versione di Carrey.

“I titoli delle canzoni non hanno diritto alla protezione del copyright”, ha aggiunto Koslin. “Ecco perché ci sono 177 opere che portano lo stesso titolo. Il titolo più noto è My Child, che comprende 4.860 opere registrate presso il Copyright Office. E questo non conta nemmeno le opere di ‘common law’ (non registrate) che utilizzano lo stesso titolo”.

La versione della canzone di Curry ha oltre un miliardo di stream solo su Spotify. L’anno scorso, è diventato il singolo numero uno in tre tour separati nella classifica Billboard Hot 100 Singles.