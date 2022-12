Mark Curry afferma di essere stato identificato razzialmente in un hotel del Colorado

Marco Curri Afferma di essere stato profilato razzialmente in un hotel del Colorado e le prove video che ha presentato sollevano certamente alcune domande sul motivo per cui è stato contattato.

L’attore / comico ha pubblicato un video questo fine settimana che lo mostra uscire nell’atrio di uno stabilimento chiamato The Mining Exchange (un hotel di Wyndham) nel centro di Colorado Springs, dato che era in città per un vicino gala comico.



Instagram / @therealmarkcurry

La clip inizia con Mark seduto che si gode un caffè, ma quasi immediatamente… vediamo due dipendenti in piedi vicino a lui che lo guardano dall’alto in basso. L’MC dice che si sono imbattuti in lui dal nulla e gli hanno chiesto se fosse un ospite che soggiornava lì (ovviamente lo era).

Mark inizia a chiedersi perché, tra tutte le persone, gli è stata posta quella domanda, e salta alla conclusione che è perché è nero. Accusa il personale di averlo molestato e si chiede ad alta voce perché agli altri ospiti nella hall non venga chiesto lo stesso.

Lo staff non ha davvero una risposta per lui, e se ne stanno lì goffamente mentre Mark continua a registrare. Alla fine usa il bagno in un ambiente teso e un addetto alla reception gli chiede chi sia. Più tardi, entrò nella sua stanza e nelle prese d’aria.

Mark dice che non puoi essere nero in America senza essere interrogato a un certo punto, e ne è stanco. Pubblica il numero di telefono dell'hotel e incoraggia le persone a farli saltare in aria.