Stellantis chiude lo stabilimento dell’Illinois, licenzia più di 1.000 lavoratori, citando l’aumento dei costi dei veicoli elettrici

New York

Cnn

–



Stellantis chiuderà il suo stabilimento in Illinois a febbraio, con conseguenti licenziamenti a tempo indeterminato di 1.350 dipendenti, ha affermato la società in una nota, citando l’aumento dei costi nel mercato dei veicoli elettrici.

“Il nostro settore è stato influenzato negativamente da molti fattori come l’attuale pandemia di COVID-19 e la carenza globale di microchip, ma la sfida più impattante è l’aumento dei costi legati all’elettrificazione del mercato automobilistico”, ha affermato Stellantis in una nota. La società ha affermato che sta adottando misure per “stabilizzare la produzione” e “migliorare l’efficienza” nelle sue strutture nordamericane.

La casa automobilistica europea ha detto che avrebbe “interrotto” lo stabilimento di assemblaggio di Belvedere, Illinois, il 23 febbraio, e ha detto che i licenziamenti dovrebbero richiedere più di sei mesi. Stellantis, la società madre di Chrysler, Dodge e Jeep, ha dichiarato che “farà ogni sforzo” per collocare i dipendenti licenziati in posizioni aperte e sta cercando altre opportunità per riassumere lo stabilimento di Belvidere.

La Federazione internazionale dei lavoratori automobilistici ha dichiarato su Facebook di essere “profondamente indignata” per la decisione. Il presidente del gruppo Ray Carey ha affermato che è “inaccettabile” che Stellantis non assegni nuovi prodotti allo stabilimento.

Lo stabilimento dell’Illinois costruisce la Jeep Cherokee e continuerà a produrre il veicolo fino alla chiusura dello stabilimento, ma la società non ha rilasciato commenti sul futuro di questa marca e modello.

“Questo è un veicolo importante nella gamma e rimaniamo impegnati nel segmento dei SUV di medie dimensioni a lungo termine”, ha dichiarato in una nota Jodi Tinson, portavoce di Stellantis.

A ottobre, la società ha dichiarato che la sua joint venture che produce Jeep in Cina lo è domanda di fallimento.

Lo scorso luglio, Stellantis ha presentato a Impegno di 35,5 miliardi di dollari per le auto elettriche entro la fine del 2025 per ampliare il proprio portafoglio. Il CEO Carlos Tavares ha affermato che la società prevede che il 70% delle sue vendite in Europa e il 40% delle sue vendite negli Stati Uniti saranno auto completamente elettriche o ibride plug-in entro quattro anni.

— Peter Valdes Dapena ha contribuito a questo rapporto.