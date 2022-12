La missione Artemis della NASA sulla luna si conclude con un tuffo

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





Mentre la navicella spaziale Orion della NASA è atterrata con successo nell’oceano domenica, la missione Artemis I – un volo di prova senza commissione di 25 giorni e mezzo intorno alla luna che aprirà la strada a future missioni spaziali – è giunta a una conclusione importante.

Il veicolo spaziale ha completato l’ultima tappa del suo viaggio, passando per 239.000 miglia (385.000 chilometri) tra la Luna e la Terra, coprendo il denso strato interno dell’atmosfera terrestre. È caduto nell’Oceano Pacifico in Baja California, Messico alle 12:40 di domenica.

Questo passaggio finale è una delle tappe più importanti e pericolose della missione.

Ma dopo essere caduto, il commentatore della NASA Rob Navias, che ha guidato la trasmissione di domenica, ha definito il processo di rientro “libro di testo”.

“Sono molto scioccato”, ha detto domenica l’amministratore della NASA Bill Nelson, “è stata una giornata straordinaria”.

La capsula è ora sospesa sopra l’Oceano Pacifico, dove la NASA raccoglierà più dati ed eseguirà alcuni test fino a domenica sera. Questo processo, come il resto della missione, mira a garantire che la navicella Orion sia pronta a far volare gli astronauti.

Secondo Melissa Jones, direttrice del recupero per la missione, l’equipaggio dovrebbe trascorrere un tempo minimo in acqua durante la missione, forse meno di due ore.

Una squadra di veicoli di soccorso tra cui barche, un elicottero e la USS Portland, una nave della Marina americana, attende nelle vicinanze.

“È una missione impegnativa”, ha detto ai giornalisti il ​​responsabile della missione Artemis I della NASA, Mike Sarafin, domenica sera. “Questo è ciò che riguarda il successo della missione.”

Il veicolo spaziale stava viaggiando a 32 volte la velocità del suono (24.850 miglia all’ora o 40.000 chilometri all’ora) quando ha colpito l’aria, così velocemente che le onde di compressione hanno riscaldato l’esterno del veicolo a circa 5.000 gradi Fahrenheit (2.760 gradi). Centigrado).

“Il prossimo grande test è lo scudo termico”, ha detto Nelson alla Galileus Web in un’intervista telefonica giovedì, riferendosi alla barriera progettata per proteggere la capsula di Orione dalla fisica che rientra nell’atmosfera terrestre.

Il calore estremo ha ionizzato le molecole d’aria, creando una struttura Il plasma ha causato un blackout delle comunicazioni di 5 minuti e mezzo. Secondo Artemis I al direttore di volo Judd Fryling.

Interattivo: Traccio il percorso di Artemide attorno alla Luna e ritorno

Quando la capsula ha raggiunto un’altitudine di circa 200.000 piedi (61.000 metri) sopra la superficie terrestre, ha eseguito una manovra di rollio, che ha inviato brevemente la capsula verso l’alto, simile a evitare una roccia sulla superficie di un lago.

Ci sono due ragioni per utilizzare la manovra di salto.

“Salta l’ingresso ci offre una piattaforma di atterraggio stabile, che supporta la sicurezza degli astronauti perché consente alle squadre a terra di coordinare meglio e più velocemente gli sforzi di soccorso”, ha affermato Joe Bomba, responsabile aerotermico di Orion aerosciences di Lockheed Martin. Rapporto. Lockheed è l’appaltatore principale della NASA per il veicolo spaziale Orion.

“Dividendo il calore e la forza di rientro in due eventi, saltare l’ingresso offre anche il vantaggio di ridurre le forze G sperimentate dagli astronauti”, ha detto Lockheed, riferendosi alle forze schiaccianti che gli esseri umani sperimentano durante il volo spaziale.

La manovra di salto è stata seguita da un altro blackout di comunicazione della durata di tre minuti.

Quando ha iniziato la sua discesa finale, la capsula ha decelerato bruscamente e si è allontanata a migliaia di miglia all’ora fino a quando i suoi paracadute non si sono aperti. Quando si schianta, Orion dovrebbe viaggiare a 20 miglia all’ora (32 chilometri all’ora). I funzionari della NASA, tuttavia, non avevano ancora una velocità di ammaraggio esatta alla conferenza stampa delle 15:30 ET.

Il responsabile del programma Orion della NASA Howard Hu ha osservato che la temperatura nella cabina dell’equipaggio di Orion manteneva una temperatura confortevole compresa tra 60 gradi e 71 gradi Fahrenheit sulla base dei dati.

Sebbene non ci fossero astronauti in questa missione di prova, uno Alcuni manichini Raccogliere dati e Un giocattolo Snoopy – ha sottolineato Nelson, presidente della NASA Importanza Dimostra che la capsula può essere restituita in modo sicuro.

I piani dell’agenzia spaziale sono di trasformare le missioni lunari Artemis in un programma per inviare astronauti su Marte, il che comporterebbe un processo di rientro molto più rapido e audace.

Durante questa missione, Orion ha viaggiato per circa 1,3 milioni di miglia (2 milioni di chilometri) nell’orbita lunare trasportando la capsula. Più lontano di qualsiasi veicolo spaziale progettato per trasportare esseri umani Qualche volta ha viaggiato.

L’obiettivo secondario della missione era l’Orion Service Module, un attacco cilindrico alla base del veicolo spaziale per dispiegare 10 piccoli satelliti. Ma almeno quattro di quei satelliti fallirono dopo essere stati lanciati in orbita, incluso un lander lunare in miniatura che fu sviluppato. Giappone E uno Il carico utile della NASA Doveva essere uno dei primi piccoli satelliti ad esplorare lo spazio interplanetario.

Durante il suo viaggio, la navicella spaziale è stata catturata Immagini scioccanti della Terra e, quando i due volano vicini, immagini della superficie lunare e un’affascinante “Sconvolgimento terrestre.”

Nelson ha detto che se finora la missione Artemis I dovesse ricevere un voto in lettera, sarebbe un A.

“Non A-plus perché ci aspettiamo che le cose vadano male. E la buona notizia è che quando vanno male, la NASA sa come risolverle”, ha detto Nelson. Ma “se sono un Insegnante di scuola, gli do un A-plus.

Con il successo della missione Artemis I, la NASA ora approfondirà i dati raccolti su questo volo e selezionerà un equipaggio per la missione Artemis II, che potrebbe decollare nel 2024. Un annuncio del team è previsto all’inizio del 2023, hanno detto i funzionari della NASA domenica pomeriggio.

Artemis II mira a inviare gli astronauti sulla stessa traiettoria di Artemis I, volando intorno alla luna ma senza atterrare sulla sua superficie.

Missione Artemide III, Attualmente Previsto per il rilascio nel 2025previsto I funzionari della NASA hanno affermato che ciò includerebbe la prima donna e la prima persona di colore a mettere di nuovo piede sulla luna.