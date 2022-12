Guarda la navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA tornare sulla Terra oggi (11 dicembre)

Aggiornamento 11 dicembre, 12:50 ET: Agenzia della NASA La navicella spaziale Artemis 1 Orion è stata lanciata con successo oggi11 dicembre, e sembra essere in buona forma mentre le squadre di recupero lavorano per recuperare il veicolo spaziale. La NASA aspetterà circa due ore per recuperare Orion dall’oceano come parte di un test di temperatura post-atterraggio. Leggi la nostra storia completa sull’inizio.

La navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA tornerà sulla Terra domenica (11 dicembre) dopo quasi un mese nello spazio e potrai assistere al ritorno a casa in diretta.

Artemide 1disabitato Orione La capsula dovrebbe atterrare nell’Oceano Pacifico al largo della costa della Baja California domenica intorno alle 12:40 EDT (1740 GMT).

Puoi guardare la copertura in diretta del ritorno di Orion qui su Space.com per gentile concessione della NASA, OR direttamente tramite l’agenzia spaziale (Si apre in una nuova scheda). La copertura inizierà alle 11:00 EST (1600 GMT).

Orion viene lanciato Sistema di lancio spaziale (SLS) il 16 novembre, dando il via all’attesissima missione Artemis 1.

La capsula è entrata nell’orbita lunare il 25 novembre ed è partita il 1° dicembre. Quattro giorni dopo, Orion ha acceso il suo motore principale in un’ustione di 3,5 minuti, la sua missione più lunga, durante un volo vicino alla luna per tornare al suo pianeta natale.

La missione di 25,5 giorni di Artemis 1 terminerà domenica, 50 anni dopo Apollo 17 Gli astronauti Gene Cernan e Harrison Schmidt sono atterrati sulla luna. Il duo se ne andò il 14 dicembre 1972 e nessun essere umano tornò la luna Dove.

Se tutto va secondo i piani, Orion colpirà L’atmosfera terrestre sopra l’Oceano Pacifico alle 12:20 circa EDT (1720 GMT) di domenica viaggiando a 25.000 mph (40.000 km/h). Questa enorme velocità genererà molto attrito. Lo scudo termico di Orion dovrà sopportare temperature fino a 5.000 gradi Fahrenheit (2.800 gradi Celsius), circa la metà della temperatura della superficie del sole.

Questo grafico della NASA mostra il percorso di salto per il ritorno della capsula Artemis 1 Orion l’11 dicembre 2022. (Credito immagine: NASA TV)

La capsula rimbalzerà brevemente sull’atmosfera superiore e poi tornerà giù, come una roccia che salta sulla superficie di uno stagno. Dopo questo salto, Orion scenderà attraverso l’atmosfera sotto i paracadute, atterrando al largo della costa della Baja California intorno alle 12:40 EDT (1740 GMT). Una nave della US Navy, la USS Portland, attenderà nelle vicinanze per recuperare la navicella e portarla in un porto di San Diego.

Il rientro inizierà sull’Oceano Pacifico aperto, al largo della costa del Sud America, e Orion si dirigerà a nord da lì. La lontananza della traiettoria della capsula, combinata con la tempistica, cioè durante le ore diurne, rende questo rientro un obiettivo molto difficile per gli osservatori a terra, anche quelli vicini al sito dello splash.

“Qualcuno sarà in grado di vederlo al di fuori di Baja?” Lo ha detto il direttore di volo di Artemis 1 Judd Freleng durante una conferenza stampa giovedì (8 dicembre). “C’è sempre una possibilità, ma siamo abbastanza lontani dalla costa lì, quindi ne dubito, a meno che tu non sia lì su una barca, a circa 100 miglia dalla costa”.

Gli osservatori nelle vicinanze possono ottenere prove uditive che il rientro è iniziato.

“È più probabile che tu senta il boom sonico mentre il veicolo si avvicina che qualsiasi altra cosa”, ha detto il responsabile della missione di Artemis 1 Mike Sarafin durante un briefing di giovedì.

Il percorso di rientro della capsula Artemis 1 Orion della NASA per il suo ritorno sulla Terra l’11 dicembre 2022. (Credito immagine: NASA)

Artemis 1 è una crociera shakedown per SLS, Orion e sistemi di terra associati. Se tutto va bene domenica, la NASA può iniziare a prepararsi Artemide 2che invierà gli astronauti intorno alla luna nel 2024.

Artemide 3 Gli stivali dovrebbero essere posizionati vicino al polo sud lunare nel 2025 o nel 2026. Future missioni della NASA Programma Artemide Costruirà una base di ricerca in quella zona, ritenuta ricca di ghiaccio d’acqua.

L’agenzia vuole che questo avamposto sia operativo entro la fine del 2020. La NASA prevede di utilizzare le conoscenze acquisite da questi sforzi lunari per aiutare a consegnare gli astronauti Marte Alla fine degli anni ’30 o all’inizio degli anni ’40.