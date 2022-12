Vincitori e vinti Steelers contro Ravens

Vincitori e vinti dalla sconfitta per 16-14 dei Pittsburgh Steelers contro i Baltimore Ravens domenica pomeriggio.

I vincitori

Giorgio Pickens: Dopo una settimana 13 tranquilla e frustrante, Pickens ha risposto alla grande contro i Ravens. Ha aperto le cose con una ricezione di 42 yard in profondità sulla linea laterale sinistra che ha creato la corsa di touchdown di una yard di Nagy Harris. Lo ha seguito con una presa della spalla posteriore di 25 yard sulla linea laterale sinistra, una presa contestata. Buon rimbalzo per lui e fa quello che sa fare meglio, vincendo in verticale contro gli angoli. E i corvi hanno delle prelibatezze piuttosto prepotenti.

CamSutton: Buona partita per Sutton che ha giocato al meglio all’inizio di questa partita con una prestazione iniziale e una fuga di TE Mark Andrews sul possesso iniziale di Baltimora. Sutton è diventato un solido giocatore in campo aperto con una certa potenza nei colpi, mentre i corner degli Steelers sono stati più fisici e turbolenti nella LOS nelle ultime settimane.

Chris Worley: Bella partita per Wormley ma potenzialmente non una bella giornata, visto che è uscito nel secondo tempo con un infortunio al ginocchio sinistro. Prima di questo punto, ha subito un licenziamento e ha forzato un fumble di Pittsburgh che purtroppo non è riuscito a recuperare. Ma Wormley ha sempre avuto successo contro la sua ex squadra e la tendenza è continuata. Incrociamo le dita per poterla rivedere entro la fine dell’anno nella settimana 17.

perdenti

Mitch Trubisky: Quattro incompleti. Tre intercettazioni. Questa era la linea principale su Trubisky a un certo punto di questo gioco. molto ha fatto Accanto al Quei turni costosi erano buoni. Ma è stato tutto oscurato da errori fatali, due dei quali in zona rossa/frangia zona rossa. Pittsburgh ha disputato quattro partite consecutive, un record di squadra, senza palle perse, ed è stata una delle ragioni principali per cui sono andati 3-1. La palla non può essere girata soprattutto nelle partite ravvicinate come quelle contro i Crows.

La prima scelta potrebbe essere meno su Trubisky, ma le seconde due non sono certo scuse. Non ha visto il campo ben al di sopra del centro ed è stato adescato dagli atleti dei Ravens ILB Roquan Smith e Patrick Queen.

Corsa in difesa: Pittsburgh ha lottato contro l’attacco precipitoso dei Ravens per tutto l’anno. Oggi non era diverso. Anche senza Lamar Jackson, il personaggio di Baltimora non è cambiato. né la loro produzione. JK Dobbins è andato a lavorare sul suo primo gioco, rompendo una corsa di 44 yard nell’intestino che ha portato a un punteggio di quattro yard da lui nel gioco successivo. La colpa ricade su tutta la linea e non solo su un giocatore o un’unità. Nessuno è sceso dai cubi, nessuno ha giocato a giochi di schizzi e i ragazzi sono usciti dai loro buchi.

All’intervallo, i Ravens erano fino a 127 yard e finirono con più di 200 yard correndo per la terza volta negli ultimi cinque incontri. inaccettabile. Ha concluso il gioco – e la stagione degli Steelers – con 220.

Presley Harvin III: Harvin ha concluso la vittoria di domenica scorsa su Atlanta con il miglior sweep della sua carriera, un touchdown di 47 yard eseguito sulla linea di una yard. Non ha avuto un’esibizione di bis. Ha avuto il peggior calcio della sua carriera all’inizio della partita di oggi, una corsa di 17 yard che non andava bene in aria e anche peggio un rimbalzo, dando ai Ravens il possesso del territorio degli Steelers. Successivamente, ha avuto un punt che è saltato in end zone a circa 30 yard dalla rete. La contraddizione continua.

Attacco zona rossa: Giornata miserabile quando questa squadra è entrata in 20. 2-4 non racconta tutta la storia. Un canestro, un intercetto e un canestro bloccato. Per non parlare di un’altra smart internazionale sulla cuspide della zona rossa al Ravens 23. I punti facili che avrebbero dovuto essere sul tabellone hanno cambiato l’esito della partita. Male quanto il male diventa.

La discesa alla fine da Trubisky a Freiermuth è stata dolce. Ma avrebbe significato di più se avessero appena finito uno di questi altri motori.