La doppiatrice Bayonetta esorta a boicottare la paga “umiliante”.

immagine dello schermo : Giochi platino / Nintendo

Già a ottobre, lo sviluppatore giapponese PlatinumGames, noto per i suoi soprannomi d’azione, ha detto gioco investigativo That Switch Next Exclusive Bayonetta 3 Non vedrai la doppiatrice Helena Taylor riprendere il suo ruolo impressionante di eroe. Invece, la VA inglese di Bayonetta è ora Jennifer Hale, una delle doppiatrici più famose del settore, nota per ruoli come il comandante Shepard. A quel tempo, Platinum affermò che la sostituzione era dovuta a “varie circostanze sovrapposte” che rendevano “difficile” per Helena interpretare nuovamente Bayonetta. Più di una settimana dopo, Taylor si è rivolta ai social media per opporsi all’account Platinum, affermando che lo studio non era stato completamente trasparente su ciò che era realmente accaduto.

Piuttosto che perdere il ruolo perché Hill era un attore migliore, oa causa di qualcosa come un conflitto di programmazione, Taylor afferma che è stato pagato in eccesso. In una serie di video, Taylor continua dicendo che Platinum apparentemente le ha offerto solo $ 4.000 per la performance completa, che si basa sui trailer. Sembra mostrare il principale VA che esprime più versioni dello stesso personaggio. Per Taylor, che ha trascorso anni a studiare il suo mestiere e ha senza dubbio creato uno degli spettacoli più memorabili dell’intero mezzo, lo spettacolo è stato un insulto.

“Abbiamo fatto il provino per la nuova voce di Bayonetta e abbiamo proposto il ruolo a Jennifer Hill, che abbiamo ritenuto fosse una buona scelta per il personaggio”, ha affermato il direttore del gioco Yosuke Miyata. gioco investigativo in tempo. “Capisco le preoccupazioni di alcuni fan riguardo al cambio di voce a questo punto della serie, ma la performance di Jennifer è andata oltre ciò che avremmo potuto immaginare. Sono fiducioso che la sua interpretazione di Bionetta supererà le aspettative dei nostri fan”. secondo gioco investigativoNella storia, la pubblicazione ha trovato la performance di Hill quasi indistinguibile da quella di Taylor.

Ma Taylor ha descritto l’intera situazione, sebbene legale, come “immorale”.

In un video, ha detto Taylor, riferendosi alla sua decisione di parlare di quello che sta succedendo. “Ma penso che Bayonetta mi piaccia un po’ più di quanto pensassi.

Ha continuato: “Capisco che boicottare questo gioco è una scelta personale, e c’è chi non lo fa.” E va bene. Ma se sei qualcuno a cui importa delle persone, a cui importa del mondo intorno a te, a chi importa chi viene ferito da queste decisioni finanziarie? Allora ti esorto a boicottare questo gioco”.

Taylor è stata originariamente scelta per il ruolo della strega nel popolare gioco d’azione del 2009 e ha ripreso il suo ruolo nella serie nel seguito del 2014. La serie è ampiamente considerata uno dei migliori franchise Nintendo recenti.

“Ho deciso di farlo per essere solidale con le persone in tutto il mondo che non vengono pagate adeguatamente per il loro talento”, ha continuato Taylor, probabilmente in parte in riferimento a Un movimento più ampio nella recitazione vocale oggi ha visto la sostituzione dei ruoli principali mentre gli artisti competono per una migliore retribuzione tra i sindacati.

“I gatti grassi abbandonano la maglietta e ci lasciano le briciole”, ha detto, prima di notare che la sua incapacità di guadagnarsi da vivere con l’industria l’ha portata a soffrire di depressione e ansia. Come dici tu, dopo che era basso, ho scritto a Hideki Kamiya, CEO del gioco, per difendere il suo caso. Afferma che ha riconosciuto la sua importanza per il ruolo e quanto significherebbe per i fan. Ma sembra che l’offerta sia stata di $ 4.000.

“Ero preoccupata di essere per strada”, ha detto della più grande carenza nell’ottenere un salario di sussistenza. “Mi ha terrorizzato così tanto che una volta mi sono suicidato. Non ho paura dell’NDA. Non riesco nemmeno ad avviare un’auto. Cosa faranno, mi toglieranno i vestiti? Buona fortuna a loro”.

nintendo, Bayonetta 3L’editore del sito, Taylor, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. E mentre PlatinumGames non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, lo stesso Kamiya Sembra che stiano rispondendo su Twitter.

Ha scritto: “Triste e sfortunato per la posizione sdraiata”. “Questo è tutto ciò che posso dire ora.”

Ma in modo più evidente, ha concluso la nota scrivendo: “A proposito, fai attenzione alle mie regole”. Per quanto qualcuno può dire, questo sembra riferirsi all’uso di Twitter, poiché si dice che Kamiya blocchi le persone a destra ea sinistra. Per intelligence, la sua immagine del titolo è solo una serie di post in cui avverte gli “insetti”, in particolare quelli che parlano lingue straniere come l’inglese, che li ha o li bandirà. E il suo post appuntato su Twitter è una serie di “regole” che, se infrante, avverte porteranno le persone a essere bandite. “Il mio pulsante di blocco è più grande che mai.”

abbastanza sicuro, Persone e persino pubblicazioni che riferiscono Bayonetta 3 Sembra che la situazione del doppiaggio al momento sia stata colpita da un ban hammer da Kamiya. Nel frattempo, altri doppiatori sono in sintonia con i loro aneddoti ed esperienze. Sean Chaplock, che ha doppiato Rivali Respiro della natura, un altro gioco pubblicato su Nintendo, afferma di aver guadagnato solo da $ 2.000 a $ 3000 per il suo ruolo poiché si basava sul numero di ore in studio. Ma ha notato che quella busta paga era in gran parte dovuta al fatto che stava esprimendo tre personaggi diversi, non uno.

“Bayonetta difende sempre coloro che hanno meno potere e difende ciò che è giusto”, ha detto Taylor nei suoi video. “In tal modo, sei d’accordo”, ha detto della potenziale decisione del giocatore di boicottare il gioco. Nei video, Taylor ha anche augurato il meglio a Hill, la nuova Bayonetta. Ma aveva ancora parole difficili da dire su cosa avrebbe significato per lei il ruolo di Bayonetta.

“Ma non ha il diritto di dire che è la voce di Bayonetta, ha fatto quel suono”, ha detto Taylor. “Non ha il diritto di firmare merce a nome di Bayonetta, non più di quanto io abbia il diritto di firmare come Eva Green anche se ero suo padre nel videogioco La bussola d’oro. Quel tradimento di lei, e il tradimento di lei solo. Loro probabilmente proverebbe a fare affari occasionali con Jane. No. Compri anche quello.”

L’ultimo video condiviso da Taylor è stato diretto interamente a Nintendo, PlatinumGames e “fat cats” in generale. Era una rivisitazione di Lazzaro il mendicante dalla Bibbia e una critica più ampia della moralità che accompagnava l’enfasi sul denaro sulle persone.

Bayonetta 3 Sarà rilasciato per Nintendo Switch il 28 ottobre.