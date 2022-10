L’ex giornalista del Wall Street Journal afferma che uno studio legale ha utilizzato hacker indiani per sabotare la sua carriera

WASHINGTON (Reuters) – Un ex giornalista del Wall Street Journal accusa un importante studio legale statunitense di aver utilizzato hacker mercenari per estrometterlo dal suo lavoro e danneggiare la sua reputazione.

in causa Venerdì scorso, Jay Solomon, l’ex principale corrispondente estero del giornale, ha affermato che Deckert LLP, con sede a Filadelfia, ha collaborato con hacker indiani per rubare e-mail tra lui e una delle sue principali fonti, Farhad Azim, CEO di Iran Air.

Solomon ha detto che i messaggi, che mostravano ad Azima l’idea che i due entrassero in affari insieme, sono stati archiviati e fatti circolare nel tentativo riuscito di farlo licenziare.

La causa, depositata presso il tribunale federale di Washington, ha affermato che Deckert ha divulgato falsamente questo file prima al datore di lavoro del signor Solomon, il Wall Street Journal, nel suo ufficio di Washington, DC, e poi ad altri media nel tentativo di screditarlo. La campagna “ha effettivamente indotto la stampa e la comunità editoriale a raddoppiare il favore di Solomon”, ha affermato.

Deckert non ha risposto immediatamente con un messaggio in cerca di commento. Ottimo – chi si è presentato causa Contro Deckert giovedì a New York – non ha inviato immediatamente un messaggio. Leggi di più

La causa di Solomon è l’ultima di una serie di azioni legali che seguono le segnalazioni di Reuters di hacker che operano fuori dall’India. A giugno, Reuters menzionato Sulle attività di diversi negozi di hacking a pagamento, tra cui le società dell’area di Delhi BellTroX e CyberRoot, che sono state coinvolte in una serie decennale di campagne di spionaggio rivolte a migliaia di persone, inclusi più di 1.000 avvocati in 108 diversi studi legali.

All’epoca, Reuters riferì che le persone che divennero bersaglio di hacking mentre erano coinvolte in almeno sette diverse cause legali, avviarono ciascuna le proprie indagini sulla campagna di spionaggio informatico.

Questo numero è cresciuto da allora.

Azima, l’ex fonte di Suleiman, è tra coloro che sono stati portati in tribunale in merito al presunto hack. I suoi avvocati, come Salomone, reclamo Che Dechert ha lavorato con BellTroX, CyberRoot e un gran numero di investigatori privati ​​per rubare le sue e-mail e diffonderle sul web.

BellTroX e CyberRoot non sono parti in causa e non sono immediatamente accessibili. I dirigenti di entrambe le società hanno negato qualsiasi illecito in passato.

Suleiman e Azima affermano che Deckert ha condotto l’operazione di hacking e leak per conto del suo cliente, lo sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, il sovrano dell’emirato di Ras al-Khaimah in Medio Oriente. Reuters ha riferito che gli avvocati della Ras Al Khaimah Investment Agency – RAKIA – hanno utilizzato le e-mail per aiutare a vincere una causa per frode intentata contro Azima a Londra nel 2016.

Azimah, che nega le accuse di frode della RAKIA, cerca di ribaltare la sentenza.

Oltre a essere pubblicate in tribunale, le email trapelate sono arrivate anche all’Associated Press, che nel giugno 2017 ha pubblicato due articoli su Azima, tra cui Uno Il che ha rivelato che il magnate della compagnia aerea ha offerto al giornalista Suleiman una partecipazione di minoranza in una società che stava fondando. la rivista Licenziato Solomon poco prima che la storia di AP fosse pubblicata, citando violazioni etiche.

Solomon dice di non aver mai preso Azima su suo suggerimento o di aver tratto profitto finanziario dalla loro relazione. in prima persona l’account Dello scandalo pubblicato sulla Columbia Journalism Review nel 2018, l’ex giornalista ha affermato di non aver mai trattenuto il discorso di Azima sulle opportunità di lavoro perché stava cercando di assecondare un uomo che era fondamentale per la sua copertura del Medio Oriente. Suleiman ha riconosciuto che ci sono stati “gravi errori nella gestione della mia relazione di origine con Azima”, ma ha affermato di essere l’obiettivo di un’operazione mediatica “incredibilmente efficace”.

Il giornale, che non è parte in causa, ha rifiutato di commentare. L’Associated Press non ha inviato immediatamente un messaggio.

Suleiman ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro come corrispondente estero prima del suo licenziamento. Ha rifiutato di fare un commento ufficiale sulla causa, ma nel suo account del 2018 ha descritto l’episodio come un avvertimento per i giornalisti.

“Le perdite e l’hacking di e-mail e corrispondenza possono far esplodere rapporti complessi e interrompere mesi, se non anni, di lavoro”, ha affermato.

Raphael Satter riferisce. Montaggio di David Gregorio

