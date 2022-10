Barack Obama farà campagna elettorale nelle ultime settimane delle elezioni di medio termine in Michigan e Georgia

CNN

Ex presidente Barack Obama Viaggia ad Atlanta e Detroit per gli eventi della campagna nelle ultime settimane Elezioni di medio termine.

partito Democratico Georgia Obama farà una campagna con i candidati democratici il 28 ottobre, ha detto in una dichiarazione sabato Non è chiaro quali democratici Ex presidente Stump sarà in Georgia Alta qualità Corse per Governatore e Senato degli Stati Uniti.

Obama si unirà quindi al governatore del Michigan Gretchen Whitmer e al tenente governatore Carlin Gilchrist, insieme ad altri democratici, in una manifestazione per la votazione il 29 ottobre, ha affermato il gruppo di Whitmer in una dichiarazione. Michigan e Georgia Ci sono gare competitive alla Camera degli Stati Uniti e importanti concorsi elettorali, alcuni dei quali presentano candidati GOP. Diffondere false affermazioni di frode Nelle elezioni presidenziali del 2020.

Il Wisconsin Il Partito Democratico ha annunciato venerdì che Obama farà campagna elettorale a Milwaukee con candidati democratici, sempre il 29 ottobre.

In un’intervista a “Pot Save America” ​​andata in onda venerdì sera, Obama ha indicato le gare a scrutinio basso come un test critico per il Partito Democratico.

“Una delle cose che voglio sottolineare in questo midterm è che è importante non solo guardare in cima al ballottaggio, ma fino in fondo, perché ci sono gare di governatore, gare di segretario di stato, gare di assemblea statale. Davvero importante”, ha detto. “Ad un certo punto in una serrata elezione presidenziale, la certificazione di un’elezione in uno stato chiave di oscillazione potrebbe essere nei guai. E sarà davvero importante avere persone che la interpreteranno in modo diretto.

Obama ha vinto sia Wisconsin che Michigan nel 2008 e nel 2012. Non ha vinto la Georgia nella campagna presidenziale, ma ora…Presidente Joe Biden ha vinto lo stato Nel 2020Nel 1992, è succeduto a Bill Clinton come candidato presidenziale democratico.

“Con la posta in gioco alta nelle elezioni di medio termine di quest’anno, il presidente Obama vuole fare la sua parte per garantire una vittoria democratica il prossimo mese”, ha detto alla CNN un portavoce di Obama. “Ecco perché negli ultimi mesi ha presieduto quattro raccolte fondi per i principali gruppi elettorali e farà una campagna negli stati target come parte dell’ultimo tratto GOTV dei Democratici. Non vede l’ora di far cadere i candidati su e giù per le schede elettorali in gare e stati che potrebbero avere ramificazioni per l’amministrazione delle elezioni del 2024.

L’ex presidente ha presieduto una raccolta fondi per il National Democratic Redistricting Committee il 31 agosto. Comitato per la campagna senatoriale democratica L’8 settembre il Comitato per la campagna del Congresso democratico Il 28 settembre il Comitato Nazionale Democratico il 29 settembre.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.