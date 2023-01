Mercati Asia-Pacifico, Federal Reserve, Wall Street, Apple, Tesla, Japan PMI

Mercoledì le azioni Alibaba quotate a Hong Kong sono aumentate del 7,11% negli scambi mattutini, dopo che la China Banking and Insurance Regulatory Commission ha approvato un piano per espandere il capitale di Ant Group per la sua unità finanziaria al consumo con sede a Chongqing.

secondo La scorsa settimana è stato pubblicato un avvisoA febbraio, le autorità di regolamentazione cinesi hanno dato il via libera alla società miliardaria di fintech Jack Ma per raccogliere 10,5 miliardi di yuan ($ 1,5 miliardi).

Il gruppo di formiche lo è Una filiale di Alibaba in cui il colosso dell’e-commerce detiene il 33%. Ant Group gestisce il portafoglio di pagamenti mobili di Alipay in Cina. Le azioni Alibaba sono aumentate del 2,78% martedì, nella prima sessione di negoziazione dopo la pubblicazione dell’avviso.

Altre società citate nell’avviso includono Hangzhou Jintou Digital Technology Group, Nanyang Commercial Bank, Zhejiang Sunny Optical e China Huarong Asset management.

Segnali di approvazione in corso Riforma della regolamentazione guidata dallo Stato gigante della tecnologia finanziaria.

– Jihee Lee, Evelyn Cheng