Tamar Hamlin è in condizioni critiche dopo aver subito un infarto

I giocatori e lo staff di Buffalo Bills stanno ancora elaborando ciò che hanno visto lunedì sera quando la sicurezza Tamar Hamlin ha subito un infarto ed è crollata sul campo a metà di una partita contro i Cincinnati Bengals.

I Bills non sono atterrati a Buffalo fino alle 3:30 di martedì, dopo aver visto che il loro compagno di squadra doveva riportare il battito cardiaco in campo.

“Sono tutti esausti”, ha detto la fonte alla CNN.

Questo si aggiunge a una serie di situazioni difficili che la squadra deve affrontare, incluso dover affrontare una sparatoria di massa Ha ucciso 10 persone E a maggio, tre persone sono rimaste ferite in un negozio di alimentari di Buffalo e almeno 39 persone sono morte nella contea di Erie a New York. disse.

Per Hamlin, compreso lo staff medico della squadra, i Bills sono in una “modalità attendista”, ha detto la fonte.

I Bills non stanno discutendo alcun modo specifico per aiutare la famiglia in questo momento perché credono che ci sarà una ripresa, ha detto la fonte.

Il team sta ancora decidendo come gestire la disponibilità settimanale regolare dei media.