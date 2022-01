L’ingresso di Novak Djokovic in Australia Domande relative al visto

Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha esortato il governo ad astenersi dall’entrare a Djokovic.

“Qualsiasi individuo che desideri entrare in Australia deve rispettare i nostri requisiti di frontiera”, ha detto Morrison.

“Stiamo aspettando la sua presentazione e quali prove ci fornisce per supportarla”, ha aggiunto Morrison. “Se queste prove non sono sufficienti, non sarà trattato in modo diverso da chiunque altro e tornerà a casa con il prossimo volo. Non dovrebbero esserci regole speciali per Novak Djokovic. Niente”.