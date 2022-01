Futures Dow Jones: la federazione dell’hockey stordisce Wall Street; Tesla, Microsoft, Google rompono i livelli chiave

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati all’inizio di giovedì, mentre i futures S&P 500 sono leggermente cambiati e i futures Nasdaq sono scesi. I rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire e si sono mossi verso un’altra pietra miliare.







Il rally del mercato azionario è diventato nettamente negativo mercoledì sui commenti della Federal Reserve, la sessione si è conclusa con un livello basso. Microsoft (MSFT), Google Stock, AMD e Nvidia stanno subendo una pressione crescente, mentre anche le azioni di Apple e Tesla iniziano a mostrare pressioni. I titoli commodities, revolving e finanziari vanno ancora bene, ma il peso è negativo.

Anche in questo caso, mercoledì i rendimenti dei titoli del Tesoro hanno guidato l’attività di mercato. Il Tesoro a 10 anni è salito dell’1,7% per la prima volta in nove mesi dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Fed di dicembre.

Fed Minutes Hawkish

I politici hanno segnalato che gli aumenti dei tassi di interesse della banca centrale potrebbero arrivare prima del previsto, poiché la banca centrale ha mostrato reale preoccupazione per l’inflazione alla riunione di dicembre.

Alla riunione di dicembre, i politici hanno concordato di accelerare i tagli alle obbligazioni, tagliando 30 miliardi di dollari al mese in acquisti immobiliari mensili. Ciò significa che i nuovi acquisti di obbligazioni si chiuderanno a metà marzo, ponendo le basi per un vero inasprimento della banca centrale. È interessante notare che alcuni membri hanno voluto iniziare Ridurre il bilancio della banca centrale “Ad un certo punto” dopo il primo aumento tariffario. Infatti, “molti partecipanti hanno deciso che la velocità esatta del rendiconto del bilancio sarebbe stata più rapida di quanto non fosse nel precedente episodio di normalizzazione”.

Questo è un importante cambiamento nel tono del presidente della banca centrale Jerome Powell dopo la riunione politica di dicembre. Quando ha affermato che i politici stavano iniziando a parlare di riduzione del bilancio, ha assicurato a Wall Street che avrebbe adottato un “approccio attento e sistematico”.

Il prossimo incontro federale è il 25-26 gennaio.

Mercoledì i ricavi dei titoli del Tesoro a 10 anni sono aumentati di 4 punti base all’1,705%. Ha raggiunto il picco in ottobre e novembre e ha raggiunto il picco all’inizio di aprile. Le entrate del Tesoro di riferimento sono aumentate di 19 punti base per la settimana.

Nel frattempo, mercoledì il dividendo del Tesoro a due anni, che è strettamente legato all’attività della banca centrale, è salito di 7 punti base allo 0,83%, il più alto da marzo 2020. Ciò significa che i rendimenti dei titoli del Tesoro in realtà sono leggermente diminuiti mercoledì. Questa non è una buona notizia per il tradizionale modello di prestito breve e lungo delle banche.

Apple, Tesla si tirano indietro

Nei megacopi, Mela (APL) E Tesla (DSLA) La crescita non è più parallela nella vendita. Il titolo AAPL è sceso del 2,66% mercoledì, ma potrebbe ancora costruirne uno Per tre settimane Campione dopo questa settimana. Le azioni di Tesla sono ancora moderatamente in rialzo per una settimana dopo essere aumentate lunedì nelle consegne esplosive, ma sono scese appena al di sotto del punto di acquisto.

Microsoft Stock, Google Parent lettere (Google), Micro dispositivi avanzati (AMD), Nvidia (NVDA) E i genitori di Facebook Meta piattaforme (FB) Tutti si trovano danneggiati. Microsoft Stock e Google, insieme a Nvidia, hanno perso più terreno rispetto alla scaletta di 50 giorni. Il titolo AMD è sceso al di sotto di quel livello critico. Il titolo FB è sceso al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni mercoledì, riducendo allo stesso tempo l’ingresso aggressivo della linea di tendenza.

Il software e altri titoli di alto valore hanno già sofferto e hanno continuato a lottare negli ultimi giorni e settimane. Creatore di chip per la visualizzazione del computer Ombrello (Amba) Mercoledì è sceso del 19% dopo essere sceso del 5,1% martedì.

cane dati (Cane) Giovedì è aumentato del 3% all’inizio degli scambi AmazonS (AMZN) Amazon Web Services. Ma DDOG è sceso del 18% finora questa settimana.

Nugor (Nudo) E Firma Banca (SBNY) Esplose, allo stesso tempo Energia Senior (GNL) Una voce della linea di tendenza è stata eliminata. Tutti sono attualmente nei principali gruppi e campi. Ma questi titoli sono aumentati anche quando il mercato più ampio è stato messo sotto pressione. Il titolo SBNY ha chiuso al di sotto del punto di acquisto, mentre il titolo LNG è stato positivo.

Nucor e LNG hanno aderito al titolo Classifica IBD, Che include anche Tesla, Microsoft, Google, Nvidia e AMD. Il titolo NUE è attivo Swing Trader Ed era mercoledì IBD Day Stock. Condivisioni Microsoft e GOOGL Leader IBD a lungo termine. Ci sono azioni Tesla e AMD IBD 50.

Il video incorporato in questo articolo discute un’importante giornata di mercato e analizza SBNY Stock, Nucor e Affidamento Acciaio (R.S.)

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono saliti dello 0,25%. I futures S&P 500 sono stati inferiori e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,55%.

Il dividendo del Tesoro a 10 anni è salito all’1,74%, finendo al picco dell’1,765% di marzo 2021, il livello più basso in quasi due anni. I futures sul petrolio greggio sono in rialzo di oltre l’1%.

Ricorda che l’azione è da un giorno all’altro Futures colomba Altrove non è necessario tradurlo nel prossimo scambio reale regolare mercato azionario Sessione.

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato con l’inversione degli indici chiave, ma si sono tutti spostati a sud dopo il rilascio del minuto Fed delle 14:00 ET e si sono chiusi nelle peggiori condizioni della giornata.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,1% Trading in borsa, Dopo aver scambiato per la maggior parte della sessione. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,9%. Il composto Nasdaq è sceso del 3,3%. Russell 2000 small cap è sceso del 3,4%.

Il greggio degli Stati Uniti è salito dell’1,1% a 77,85 dollari al barile, in calo da 78 dollari al barile. Anche i prezzi del gas naturale sono aumentati.

Nel mezzo I migliori ETF, Innovatore IBD 50 ETF (FFTY) È sceso del 4,7%, mentre Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Barca) Perso il 2,3%. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGVÈ sceso del 4,9%. Il titolo MSFT è una delle principali holding di IGV. WANEX Vettori Semiconduttore EDF (SMH) È sceso del 3,4%, con componenti chiave del titolo AMD e Nvidia.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) 0,1% in più, una componente del titolo Newcore. Global X EDF per lo sviluppo delle infrastrutture degli Stati Uniti (pavimentazione) Chiude in calo dell’1,2%. US Global Jets ETF (GETTI) Diminuito dell’1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBScivolato del 2,7%. Energy Selection SPDR ETF (XLE) Chiuso sotto il breakaway e la scelta finanziaria SPDR ETF (XLF) Diminuito dell’1,2%. Finanziamento SPDR per il settore sanitario selezionato (XLVÈ sceso dello 0,7%.

Rappresenta titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics ETF (ARKG) Entrambi sono scesi del 7,1% al minimo di 52 settimane. Le azioni Tesla sono la holding n. 1 degli ETF di ARK Invest.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

Analisi del rally di mercato

Boom di mercato molto diverso. Mercoledì il Dow Jones e l’S&P 500 sono scesi bruscamente. Il Nasdaq è sceso al di sotto di quel livello chiave mercoledì dopo aver aggiustato le perdite per mantenere la sua linea di 50 giorni martedì.

Le azioni di Microsoft e Google sono diminuite a dicembre poiché il danno alla crescita non si è limitato a quelli con valutazioni accattivanti. Sia AMD Stock che Nvidia devono ancora vedere un rimbalzo fisico della serie di 50 giorni / 10 settimane e i loro minimi terminano a dicembre. Nel frattempo, la carneficina continua in nome delle scorte di software e di ogni sviluppo di alto valore.

Le azioni Tesla sono scese del 5,35% a 1.088,12. Aumento di un altro 3% durante la settimana. Ma dopo aver toccato 1.208 martedì mattina, è di nuovo sotto 1.119,10. Acquista punto. Le azioni Apple sono scese del 2,7% mercoledì, ma sono ancora al di sopra della sua tassa di 21 giorni.

Le azioni di Tesla e Apple sembrano ancora relativamente stabili, ma lo sono anche Microsoft, Google, AMD e Nvidia alla fine dello scorso anno.

Russell 2000 è sceso al di sotto della soglia dei 200 giorni.

L’S&P 500 e il Dow Jones sono ancora al di sotto del picco. I veri nomi economici funzionano relativamente bene. Ciò include produttori di acciaio come Newcore Stock e titoli energetici come il GNL. Le istituzioni finanziarie come Signature Bank mantengono o aumentano i guadagni recenti.

I rendimenti dei titoli di stato saranno al centro e al centro del rally del mercato azionario almeno per i prossimi giorni.

Tempo di mercato con la strategia di marketing ETF di IBD

cosa fare adesso

Ci sono titoli e settori che stanno funzionando ora. Quasi tutti gli investitori questa settimana hanno generalmente visto guadagni. Ma il mercato diversificato di martedì si è trasformato in un’ampia e netta svendita mercoledì. E affogherà i settori con resilienza. In alternativa, un ritorno alla crescita potrebbe non essere sorprendente e potrebbe essere una cattiva notizia per le finanze o i cicli.

D’altra parte, fai attenzione a eventuali picchi di un giorno nei titoli in crescita, in particolare le vulnerabilità difficili. L’industria del software e molti altri nomi di alto valore sono in fase di revisione significativa. Un giorno fare un salto al piano di sotto non sarebbe sorprendente. Gli investitori coinvolti in gravi perdite in titoli tecnologici potrebbero preferire utilizzare qualsiasi riconsiderazione come un’opportunità per uscire, piuttosto che come un’opportunità per caricare.

Nel complesso, gli investitori devono adottare un approccio più difensivo a breve termine. Non permettere che i vincitori diventino perdenti o che i perdenti diventino perdenti seri.

Secondo La grande immagine Ogni giorno la direzione del mercato e dei principali titoli e settori deve essere coerente.

