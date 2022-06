Le azioni NIO scendono dopo il trend ribassista, il forte calo della gamma complessiva ha compensato la perdita a breve termine

NIO Inc. azioni NIO,

Giovedì, gli scambi pre-mercato sono scesi del 2,0%, con le perdite a breve termine del primo trimestre del produttore cinese di veicoli elettrici e gli utili superiori alle attese, ma una prospettiva negativa a causa delle forti contrazioni e fluttuazioni dell’offerta nell’intervallo a causa del recente rinascita del COVID-19 Sfide nella fornitura di veicoli. La perdita netta è stata di 1,27 miliardi di RMB (200,5 milioni di dollari) o 1,12 RMB per azione, in calo rispetto a 4,95 miliardi di RMB o 3,14 RMB per azione rispetto all’anno precedente. Escludendo gli elementi non ricorrenti, la perdita di azioni rettificata è stata di 0,79 RMB, che ha infranto il consenso di FactSet di 0,94 RMB. Le entrate totali sono aumentate del 24,2% a 9,91 miliardi di RMB (1,56 miliardi di dollari), superando il consenso FactSet di 9,90 miliardi di RMB, con consegne che hanno raggiunto il record trimestrale di 25.768 veicoli. L’intervallo totale tra i prezzi medi di vendita più bassi è sceso dal 19,5% al ​​14,6% a causa di cambiamenti nella composizione del prodotto, maggiori investimenti in energia e rete di servizi e maggiori costi delle batterie. Nel secondo trimestre, NIO prevede ricavi da 9,34 miliardi di RMB a 10,09 miliardi di RMB, mentre il consenso di FactSet è inferiore a 11,65 miliardi di RMB, con distribuzioni che dovrebbero scendere tra 23.000 e 25.000 veicoli. Le azioni di Eichers China Large-Cap ETF FXI, NIO sono in calo del 35,7% a partire da mercoledì.

