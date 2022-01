Djokovic ha ammesso di aver rilasciato false dichiarazioni nel documento di viaggio australiano

MELBOURNE, Australia – Novak Djokovic, il tennista maschile numero uno al mondo, ha ammesso mercoledì che il suo documento di viaggio fornito ai funzionari di frontiera australiani la scorsa settimana conteneva informazioni false mentre veniva interrogato dalle autorità sull’opportunità di essere espulso.

Sig. Djokovic ha detto di aver preso parte a un’intervista e a un servizio fotografico nella sua città natale, la Serbia, il mese scorso, dopo un test positivo per il virus corona, in palese violazione delle regole del Paese per le vittime. Signor che non è stato vaccinato. Funzionari australiani affermano che stanno indagando se Djokovic stia mettendo in pericolo la salute pubblica.

I commenti della star del tennis sono arrivati ​​in una dichiarazione che ha pubblicato sui social media, dicendo che intendeva “chiarire la disinformazione” poche settimane prima di venire a Melbourne per gli Australian Open. È stato trattenuto per diversi giorni da funzionari di frontiera australiani ed è stato rilasciato lunedì da un giudice federale.

Ma il sig. La dichiarazione di Djokovic non ha risposto completamente a molte domande sulla sua ricerca per il 21esimo titolo consecutivo del Grande Slam in Australia. Come potevano i suoi documenti di viaggio travisare che non aveva viaggiato all’estero 14 giorni prima del suo arrivo in Australia quando ha appreso del risultato positivo del test in essi?