Seguono Nasdaq Technology Recovery, S&P, Dow

Martedì le azioni statunitensi hanno allentato le perdite con un ampio rally guidato dai nomi della tecnologia e dell’energia.

Il composto Nasdaq è salito dell’1,4%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,95%, mentre il Dow Jones Industrial Average è salito di 182 punti, ovvero dello 0,51%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso all’1,745% da un massimo di 12 mesi.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% Io: DJI Media del Dow Jones 36252.02 +183.15 + 0,51% SP500 S&P 500 4713.07 +42.78 + 0,92% I: COMP Codice congiunto Nasdaq 15153.448663 +210.62 + 1,41%

Powell, durante la sua audizione per la nomina di martedì, ha detto ai legislatori che la banca centrale si è impegnata a combattere l’inflazione.

“Penso che le pressioni inflazionistiche continueranno fino alla metà del prossimo anno. E se continueranno a lungo, direi che la nostra politica continuerà a cambiare”, ha affermato.

I prezzi al consumo e dei produttori, che usciranno mercoledì e giovedì, dovrebbero aumentare rispettivamente del 7% e del 9,8%.

È qui che l’aumento dei prezzi ha colpito duramente i consumatori

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% Uso Fondo petrolifero degli Stati Uniti LP 58.16 +2.00 + 3,56%

Il prezzo del petrolio è salito del 3% a 81,22 dollari al barile.

I prezzi del gas saliranno a 81 dollari al barile per il petrolio

Tra i titoli, IBM è precipitata dopo che il Gruppo UBS ha declassato le sue azioni nella valutazione.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% IBM International Business Machines Corp. 132.84 -2.16 -1,60%

Le azioni di American Airlines sono aumentate dopo la divulgazione, con la SEC che ha dichiarato che gli utili saranno migliori del previsto.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% AAL American Airlines Group Inc. 19.02 +0,23 + 1,22%

“La società prevede che le entrate totali per il quarto trimestre scendano di circa il 17% nel quarto trimestre del 2019, in calo rispetto alle precedenti linee guida della società di circa il 20%”, ha affermato la società in una nota.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% CVS CVS Health Corp. 106.05 +1.01 + 0,96% RAD RITE AID CORP. 13.26 +0,49 + 3,84% WBA Walgreens Boots Alliance INC. 54.33 +0,60 + 1,12%

CVS Health ha aumentato le sue prospettive per l’intero anno e ora l’obiettivo di profitto è previsto a $ 8,38 per azione, in aumento rispetto agli $ 8 precedentemente rivelati. La necessità di vaccini e test COVID-19 aiuta ad aumentare i profitti.

Grocer cita la guida finanziaria per l’intero anno di Albertsohn, citando un “background economico favorevole” e prevede $ 4,3 miliardi di vendite superiori alla precedente stima di $ 4 miliardi. Tuttavia, i dirigenti hanno avvertito che le interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero influire sull’attività per le prossime 4-6 settimane.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% ACI società Albertson 28.79 -3.16 -9,89%

Lo scossone è aumentato poiché le vendite di un singolo negozio nel quarto trimestre hanno portato a una carenza di personale Covid-19 con un aumento del 20,8%.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% Scuotere Agita agita 77.28 +9.03 + 13,23%