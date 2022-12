Micah Parsons: Odell Beckham prevede di giocare tra cinque settimane

Belle foto

I rapporti sono arrivati ​​dopo la visita di Odell Beckham a Dallas I cowboy hanno preoccupazioni Il recupero ACL del ricevitore non è abbastanza avanzato per confermare che giocherà prima di metà gennaio. Tuttavia, Beckham ha detto al linebacker dei Cowboys Mica Parsons Si aspetta di giocare tra cinque settimane.

La stagione regolare termina l’8 gennaio, poco più di cinque settimane, e la postseason inizia la settimana successiva.

“Mi ha detto cinque settimane. Cinque settimane”, ha detto Parsons, tramite David Moore Notizie del mattino di Dallas. “Nessun allenatore, nessun dottore, nessuno può dire a un giocatore cosa prova. È il tuo corpo. È per niente. Qualsiasi parte del tuo corpo [that’s] male Nessuno può dirti com’è il tuo corpo tranne te. Se lo dice lui, ci credo sempre. Dire di no mi fa star male e non posso andare. Devi rispettarlo. “

I Cowboys hanno reclutato Beckham come nessun’altra squadra. I giocatori hanno pubblicamente fatto una campagna per lui e i fan dei Dallas Mavericks hanno mostrato il loro amore lunedì sera sedendosi a bordo campo con Beckham Parsons e cantando il suo nome. Trevon Dix.

“Ovviamente, sa che ci piace”, ha detto Parsons. “Volevamo farlo sentire a casa. Puoi solo dire a un ragazzo quello che non sa. Questo non è il college. Non gli darò da mangiare, ‘Avrai un’ottima istruzione.’ .I fan di Dallas glielo hanno fatto fare.

Dopo che il tour di free agent ha portato Beckham per la prima volta ai Giants and Bills, Parsons ha detto di aver avuto l’impressione che Beckham volesse suonare a Dallas. Ma il proprietario dei Cowboys Jerry Jones ha bloccato l’interesse di Beckham per Dallas, dicendo che “Nessuna speranzaBeckham ha firmato senza vederlo allenarsi.