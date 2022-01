Macron licenziato per aver giurato di rendere infelici i non vaccinati

Christian Jacob, leader del Partito Repubblicano di destra, ha detto ai legislatori che i commenti erano inappropriati per un presidente francese. “Non sostengo il disegno di legge, che mira a provocare i francesi”, ha detto.

Infezione da corona virus: cose importanti da sapere Carta 1 su 3 Evoluzione globale. Il virus corona si sta diffondendo più velocemente che mai all’inizio del 2022, ma gli ultimi giorni del 2021 hanno portato notizie incoraggianti. Variante Omigron Produce una malattia meno grave rispetto alle precedenti ondate. Pertanto, i governi sono più concentrati sull’espansione del vaccino che sul controllo della diffusione. Torna in ufficio. Per molte aziende, la recente impennata è arrivata Rapida inversione dei piani per il ritorno in ufficio. Nei giorni scorsi, aziende tra cui Calzini Goldman e Chevron Hanno cominciato a ritirarsi nelle politiche del posto di lavoro. Alcuni dicono ai dipendenti di rimanere a casa per alcuni giorni o ore prima del loro ritorno programmato.

Il leader di estrema destra, il signor nelle prossime elezioni. Marine Le Pen, uno dei principali oppositori di Macron, è stata accusata di “fare guerra” a coloro che non sono stati vaccinati.

“Anche se non si condivide la propria volontà, non hanno violato nessuna delle leggi del nostro Paese”, ha detto ai giornalisti in Parlamento martedì in tarda serata. Macron ha commesso un errore politico e morale. “Continua la sua politica di secessione e si oppone ai francesi l’uno contro l’altro”, ha aggiunto.

Sig. I commenti di Macron arrivano in un clima politico acceso – meno di quattro mesi prima delle elezioni presidenziali – e dopo aver giurato in una recente intervista. Imparato dagli errori Durante il suo mandato, quando Una delle sue battute è stata costantemente criticata Rifiuto e non correlato.

I nemici del presidente Hanno manovrato in Parlamento Ritarda l’approvazione del disegno di legge sui vaccini e i suoi sostenitori hanno detto che lo faranno Minacce di morte Vergogna su di loro per sostenere la legge. C’era il garage della casa di un legislatore Fuoco mirato e graffiti ostili Lo scorso mese.

Il membro del Parlamento europeo, il sig. Lo stretto alleato di Macron, Stéphane Séjourné, ha sostenuto i commenti del presidente. Discutere su Twitter Coloro che non sono vaccinati sono quelli che molestano i francesi imponendo pesanti fardelli agli ospedali, esaurendo gli operatori sanitari e “costringendo il resto della popolazione a prendere il controllo”.

“Quindi sì, dovremmo farli arrabbiare in cambio”, ha detto.