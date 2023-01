Jeremy Renner condivide la sua prima foto dall’incidente con lo spalare la neve

Cnn

La star di “Hook” Jeremy Renner ha ringraziato i sostenitori per le loro “parole gentili” nel suo primo post sui social media dopo la nevicata di Capodanno. incidente.

In un breve post su Instagram, in cui ha condiviso un selfie riflettendo su alcuni lividi facciali, Renner ha scritto: “Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sto scrivendo proprio ora. Ma mando amore a tutti voi”.

Martedì scorso, la pubblicista di Renner, Samantha Mast, ha fornito maggiori dettagli sull’incidente che ha portato Renner in ospedale, dicendo che l’attore era vicino a casa sua in Nevada, a disinfettare i vialetti prima dell’incidente.

Il suo rappresentante ha aggiunto che domenica Renner stava trasportando la neve da un vialetto privato, in modo che la sua famiglia potesse lasciare la sua casa dopo aver festeggiato insieme le vacanze. I membri della famiglia di Renner erano con lui quando è avvenuto l’incidente.

“Jeremy sta facendo progressi positivi ed è sveglio, parla e di buon umore”, ha detto Mast in una nuova dichiarazione rilasciata martedì sera. “Resta in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. È sopraffatto dal tuo amore e dal tuo sostegno. La famiglia chiede i tuoi continui pensieri mentre guarisce con i suoi cari”.

Domenica alle 8:55 PT, le autorità hanno ricevuto una chiamata al 911 che segnalava che un gatto delle nevi, un dispositivo utilizzato per rimuovere la neve, si era schiantato contro un pedone sulla Mount Rose Freeway, ha detto martedì lo sceriffo della contea di Washoe Darren Balaam durante una conferenza stampa.

Anche se al momento dell’incidente non nevicava, Balaam ha detto che la Mount Rose Highway era chiusa a causa del “clima invernale estremo” ed era neve che doveva ancora essere rimossa. Ha aggiunto che sull’autostrada c’erano anche da 13 a 20 auto abbandonate ed era difficile aggirarle.

Balaam ha detto che la prima unità del dipartimento di polizia è arrivata sulla scena alle 9:30 PST, con EMS sul posto per fornire assistenza a Renner.

Balaam ha detto che Renner è stato investito dal suo gatto delle nevi dopo che la macchina ha iniziato a girare mentre lui non era al posto di guida. È stato ferito mentre cercava di tornare dal gatto delle nevi.

Balaam ha detto che Renner stava usando il suo gatto delle nevi per rimuovere la neve intorno alla sua auto personale al momento dell’incidente.

Balaam ha aggiunto che le autorità non credono che Renner fosse ubriaco durante l’incidente, descrivendolo come un “tragico incidente”.

Un portavoce di Renner aveva precedentemente dichiarato alla CNN di aver subito “un trauma da corpo contundente al torace e lesioni ossee”.

Una fonte vicina all’attore ha detto alla CNN che l’attore 51enne ha finora subito due interventi chirurgici per curare le sue ferite.

Balaam ha detto martedì che Renner era sveglio e stava parlando con i primi soccorritori quando sono arrivati ​​sulla scena.

Balaam ha aggiunto che quando Renner è stato ferito, i suoi vicini sono venuti in loro aiuto e hanno portato degli asciugamani mentre aspettavano i primi soccorritori.

L’ufficio dello sceriffo aveva precedentemente affermato in un comunicato stampa che l’attore era l’unica persona coinvolta nell’incidente.

Balaam ha detto che un elicottero è atterrato vicino all’autostrada alle 9:37 PST e alle 9:56 PST, Renner è stato portato in un ospedale della zona di Reno.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe possiede attualmente Snow Renner e lo sta analizzando “per escludere possibili guasti meccanici”, ha detto Balaam, che è una parte normale di un’indagine con una tale gravità delle ferite.

Balaam ha detto che a Renner è stato permesso di guidare lo Snowcat perché si trovava su una strada privata condivisa dai suoi vicini e non gestita dalla contea.

Balaam disse: “Era un grande vicino, ed era solito arare quei sentieri per il suo vicino”.

Secondo Balaam, le autorità non sospettano alcun crimine.

Al momento dell’incidente, parti del Nevada occidentale erano coperte di neve. L’area di Reno ha ricevuto circa 6-12 pollici di neve ad altitudini inferiori a 5.000 piedi tra Capodanno e Capodanno, e fino a 18 pollici ad altitudini più elevate, secondo Servizio meteorologico nazionale di Reno.

Renner ha precedentemente condiviso più video e foto sui suoi account di social media verificati che lo mostrano in condizioni di neve, incluso un video di Instagram pubblicato due settimane fa che sembra avere l’attore alla guida di uno spazzaneve.

La famiglia di Renner ha rilasciato una dichiarazione lunedì sera ringraziando il personale dell’ospedale e i primi soccorritori mentre l’attore rimane in ospedale.

“La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine ai meravigliosi medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire & Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hilary Chevy e le famiglie Carano e Murdock”, si legge in una dichiarazione del suo portavoce. “Sono anche enormemente sopraffatti e apprezzano lo sfogo di amore e sostegno da parte dei suoi fan”.

Renner recita nella serie della Paramount+ “Mayor of Kingstown” ed è meglio conosciuto per il ruolo di Occhio di Falco in diversi film del Marvel Cinematic Universe.

Co-protagonista in “Avengers” Marco Ruffalo Richiedi un supporto di preghiera Renner lunedì.

Ruffalo ha pubblicato sulle sue storie di Instagram, “Preghiere a nostro fratello @jeremyrenner per una guarigione completa e rapida”. “Per favore, invia la guarigione a modo suo.”