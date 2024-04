Riepilogo “Gran Finale” della stagione 16 di “Drag Race”: vincitore, tesoro

Illustrazione: Aquila; Foto: MTV

Nelle mie conversazioni con gara di resistenza Osservatori Nelle ultime settimane mi sono ritrovato a svolgere un ruolo mutevole. A seconda che la persona con cui sto parlando sia una fan sfegatata di Sapphira o Nymphia (nessuno sembrava pensare che Plane fosse stato colpito, e stavamo tutti bene), mi sono ritrovato a prendere l'altro lato. Pensavano che Saphira dovesse vincere? Mi sono sentito obbligato a sottolineare che mentre Saffira può fare quasi qualsiasi cosa con competenza, l'abilità di Nymphia nel campo della moda è forse la migliore di tutte e rappresenta una prospettiva completamente nuova nello show. È la regina più innovativa della stagione, credo, e Quella Washington posta Resoconto introduttivo Ha mostrato perché è stato creato appositamente per questo Questo Momento. Tuttavia, se la persona con cui ho parlato sostenesse Nymphia, sentirei il bisogno di sollevare un argomento in difesa di Saffira. Lei è la regina più raffinata del gruppo, è la mia tesi, e di gran lunga la più attrezzata per il tipo di opportunità giornalistiche ad ampio raggio che gara di resistenza Ci si aspetta che il vincitore lo faccia, soprattutto in un anno elettorale. Non è un errore che lo fosse È stato onorato dal Consiglio comunale di Filadelfia – Sapphira è una drag queen di livello mondiale e sa come esibirsi davanti a una vasta gamma di pubblici diversi.

Quello che sto cercando di dire qui è che entrando in questo episodio, sia Nymphia che Sapphira meritavano di vincere. Ho impostato le mie previsioni su una probabilità del 70% che Saffira vinca e una probabilità del 30% che vinca Nymphia. Quindi alla fine hanno fatto la scelta a sorpresa? Nessuna lamentela qui. È stata una corsa verso il traguardo e alla fine Nymphea è riuscita a malapena a battere Saphira. Vedo come è andata a finire e sono felice per lei (e la sua legione di fan).

E ha avuto anche un finale piuttosto killer. Per il primo 90% dell'episodio, sembrava che Sapphira fosse arrivata con una mano vincente e stesse giocando tutte le sue carte nel modo assolutamente giusto. Si è sentita una star per tutto il tempo. La sua canzone era la migliore di sempre, una canzone sexy e funky sull'auto-potenziamento che mi fece saltare dalla sedia. Era davvero un livello superiore e lei dominava ogni centimetro del palco. Ero completamente sbalordito. I suoi abiti (che non mi piacevano necessariamente a livello di gusto) erano i più grandi e audaci e poi, durante il segmento dell'intervista a RuPaul, ha trovato il giusto equilibrio tra equilibrio ed emozione. Saffira è arrivata alla fine, ha fatto esattamente quello che doveva fare e ne è quasi uscita vincitrice. È una delle più grandi di tutti i tempi, non solo nel ruolo di drag queen, ma anche in azione gara di resistenza.

Tuttavia, Nymphea è la nostra vincitrice. Vedo come è successo. Per cominciare, ha vinto la sincronizzazione labiale finale. Safira è fantastica, non fraintendermi! Ma ha dovuto sincronizzarsi già tre volte in questa stagione – sì, due delle quali dovevano farlo Bene, ma non aveva il fattore sorpresa dalla sua parte. Nymphia è arrivata preparata con acrobazie, insieme ad un'altra sorpresa nel suo stile acrobatico di sincronizzazione labiale. Saffira fa un buon lavoro ma non eccezionale. Inizialmente sembra essere leggermente ostacolata dal peso del suo costume e poi dal suo seno finto. Nymphia è una piccola e vivace imbroglione, che corre sul palco ingaggiando tutti (comprese, significativamente, le altre regine). Vince totalmente.

Mentre l'episodio di Saffira è più raffinato, anche Nymphia ha un finale fantastico, anche se molto diverso. Il suo numero non è scritto in modo convincente come quello di Saffira (non mi è ancora chiaro quale livello di colpa abbiano le regine nel creare questi numeri), ma lo ha fatto bene. “Queen of Wind” non è il mio tipo di canzone – è un po' troppo Ava Max-y, che direi sia un po' “meno personale” per me – ma balla forte e suona in modo sorprendente. Non sorprende che il suo look sia il migliore in assoluto di notte. Il look finale di Banana è stato stupendo e il suo outfit prima della sua rivelazione era fantastico, probabilmente il mio preferito della serata. Mentre la sezione corrispondente di Saffira è definita dall'equilibrio, la sezione di Nymphia è definita dalla vera debolezza. Sebbene Saffira sia stata molto estroversa per tutta la stagione, non c'è mai stato un momento in cui sembrava aver perso il controllo delle sue emozioni. Negli ultimi due episodi, è diventato chiaro che la debolezza di Nymphia è uno dei suoi grandi punti di forza nella competizione. È in grado di essere così reale, toccare le corde del tuo cuore e farti interessare a lei come persona.

Suppongo che dovrei parlare anche dell'episodio dell'aereo. Dirò questo: è estremamente talentuosa, è stata la protagonista di questa stagione e ha fatto un ottimo lavoro interpretando il suo numero. “Bodysuit” è divertente, sciocco e divertente fino in fondo. Le sue espressioni facciali in questo numero, insieme a quanto bene nasconde la rivelazione, mostrano che è una regina di livello mondiale. Tuttavia, nessuna parte di me fu sorpresa quando fu circoncisa. Durante lo spettacolo, aveva una ciocca di capelli che le cadeva sul viso, il che era un problema costante (questo tipo di dettaglio è importante dopo tutto), ma ciò che era ancora più allarmante era la sua incapacità di prendere sul serio la parte dell'intervista. Non ha mai abbassato la guardia ed è diventata seria. È questo un requisito per una brava drag queen? Probabilmente no, ma questa è una condizione gara di resistenza. Data la sua intervista la scorsa settimana, non sorprende che non lo fosse gara di resistenzaLa versione americana della Next Drag Superstar.

Come episodio, questo è stato un finale forte. Le finali sono in corso gara di resistenza Tendono alla noia: il palco gigante li fa sentire epici, ma è sempre troppo pieno. Questa settimana non è tanto un'eccezione quanto una semplificazione. Non ci sono interviste con le ragazze eliminate, ma data la sincronizzazione labiale avvenuta la scorsa settimana, sembra chiaro che tutte abbiano avuto ciò che dovuto. Alla fine ho apprezzato il palco leggermente più piccolo, perché la sincronizzazione labiale finale è stata la più emozionante che abbiamo visto da secoli, e ciò è dovuto in gran parte allo spazio stesso. Non capita spesso che due regine possano riempire un palco di quelle dimensioni, e gli ultimi momenti della stagione finiscono per sembrare irrisori al confronto. Questa settimana lo spettacolo ha continuato a muoversi e l'ho apprezzato. Per una volta, la fine sembrava dura.

E tutto portò al momento in cui vinse la degna regina. Hai mangiato tutta la stagione? No, ma secondo me sono le regine più sexy tra le prime tre. È una star assoluta e porterà avanti bene lo spettacolo portando ciò che già sa (costumi meravigliosi, segmenti di sincronizzazione labiale killer) insieme a ciò che ha imparato (come connettersi con il pubblico mentre parla). Non vedo l'ora di vedere cosa farai con la piattaforma. Tutti acclamano la regina Ninfea!

• Non riassumiamo gara di resistenza reunion, quindi non ho potuto esprimere alcuna opinione sul meraviglioso, meraviglioso episodio della scorsa settimana. Sono così: Uccidi. Ottimo lavoro in tutto e per tutto. Morphine vs. Megami è stata una sincronizzazione labiale per secoli e Morphine ha vinto meritatamente. Megami ha completamente cambiato l'opinione di tutti su di lei e ha aumentato alle stelle le sue tariffe di prenotazione. Molto felice per lei.

• Sasha Colby si presenta, probabilmente in uno stato di eccitazione, sembra molto sexy, abbassa la cerniera dell'uniforme alcune volte, parla di incontrare lo sperma e poi se ne va. Adoro Sasha Colby.

• La cravatta di Xunami e Sapphira per Miss Congeniality, alla quale dico: buon per loro.

• Pensieri omosessuali: Ho dovuto costringerlo (gentilmente) a farlo, ma David Haskell, il mio capo ed editore della rivista New York La rivista ha accettato di essere la nostra ultima interpretazione gay della stagione. Non sorprende che sia stato perspicace: “Nella sua intervista con Matt Rogers, L'aereo legge le sue compagne regine Infatti: “Per Q, questo sarebbe il suo trucco, per Nymphia sarebbe il suo carisma, e per Saffira sarebbe il suo gusto.” L’aereo è esattamente lì: risposta immediata, efficiente, brutale e precisa. Anche lui è vile? Non è ovvio che li rispetta tutti e tre? Non capisco davvero perché tutti sembravano giudicare il suo incontro un fallimento, o davvero, per tutta la stagione, quanto fosse davvero malvagia? Si potrebbe dire che Plane sia stato molto offeso dalla mancanza di talento di Amanda Tori Meating in alcuni elementi della performance drag, ma penso anche che sia chiaro quanto a Plane piaccia Sapphira quando fanno quella cosa facile da parlare. Le sue critiche erano dure, ma non riesco a ricordare una sola critica che fosse fuori dalla norma, o addirittura meschina! In un modo strano, l'ho messa accanto a Saphira come le due regine più serie e impegnate della stagione.

• In retrospettiva, darei alla Stagione 16 quattro stelle, che è comunque quello che hanno ottenuto la maggior parte degli episodi. Davvero solido. Dovrebbe essere un modello per gara di resistenza Le stagioni vanno avanti. Tagliare Q e poi Plane invece di lasciare il finale tra quattro persone è il tipo di costruzione della posta in gioco che lo spettacolo deve migliorare. (Tremo al pensiero che la stagione 14 abbia un climax cinque.) È la forma migliore che hanno avuto da secoli e le regine erano personaggi fantastici. Penso che ci sia più dramma personale (specialmente in… Spiegato(Buon Dio, era così noioso in questa stagione) lo avrebbe spinto oltre le righe per me. Ma comunque, la migliore stagione da… 12? Per il contesto, mi piace molto 12. Roba buona! Sono felice di vedere che la vecchia ha ancora un po' di energia in sé.