Charlie Cox e Vincent Donofrio tornano per Echo – The Hollywood Reporter della Marvel

Marvel Studios Ha in serbo dei piani diabolici eco sonorala prossima serie Disney+ è attualmente in fase di riprese ad Atlanta.

Charlie Cox E Vincent D’Onofrio, che ha interpretato rispettivamente i classici personaggi Marvel Comics Daredevil e The Kingpin, si è unito alla serie, che ha come protagonista gancio Alaqua Cox Outbreak come Maya Lopez. La Marvel non ha commenti.

La mossa è l’ultimo segno degli sforzi dei Marvel Studios per tessere personaggi popolari degli spettacoli Marvel che ora sono scaduti su Netflix come spericolato nel fienile. Dicono le fonti eco sonora Includerà una trama in cui Daredevil, che era l’avvocato cieco Matt Murdoch, è alla ricerca di un ex alleato. notazione audio Pianeta settimanale Ha detto che l’alleato è Jessica Jones, un altro personaggio Marvel interpretato nella sua serie Netflix e interpretato da Kristen Ritter. Se Ritter come Jones appare già in eco sonoraciò lascerebbe Luke Cage, Iron Fist e The Punisher mentre i combattenti del crimine di strada sono ancora lasciati per reintrodurli nel Marvel Cinematic Universe.

Cox ha recitato nel ruolo di Matt Murdock / Daredevil in tre stagioni di spericolato Dal 2015 al 2018, così come la serie Task Force 2017 Difensorimentre D’Onofrio interpretava l’arcinemico Wilson Fisk/Kingpin spericolatoLa prima e la terza stagione. I due sono diventati i preferiti dai fan e hanno stabilito standard elevati per come può apparire una lotta di supereroi in TV. Il tempo di Cox in Daredevil è terminato quando Netflix, che aveva stretto un accordo con la Disney per produrre progetti Marvel, è stato cancellato spericolato Nel 2018, quando la Disney si stava preparando a lanciare un servizio di streaming rivale, Disney+.

Cox pensava di essersi messo Murdock alle spalle, ma nel giugno 2020 ha ricevuto una telefonata dal capo della Marvel Kevin Feige che gli chiedeva se fosse interessato a un ritorno. Entro dicembre 2021, il pubblico ha visto la conversazione segreta realizzarsi quando Murdock ha avuto una scena Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa Come avvocato di Peter Parker (Tom Holland).

Intanto, pochi giorni fa Non tornare a casa Nelle sale di successo, D’Onofrio si è rivelato essere il grande cattivo gancio. Nei mesi successivi, Disney+ è andata avanti spericolato e altri prodotti Netflix al Servizio (con un’etichetta di avviso per spettatori maturi) e richiedere un file spericolato La serie, che tecnicamente sarà la sua quarta stagione.

Nello studio, eco sonora Segue Maya Lopez (Cox), mentre la sua vita a New York la persegue come capobanda e torna nella sua città natale per riconnettersi con le sue radici di nativi americani. Ti sei già scontrato con Kingpin in una battaglia gancio Epilogo dopo aver appreso che era responsabile della morte del suo amato zio William Lopez (Zanne McClarnon). McClarnon riprende il suo ruolo con altri attori come Chask Spencer, Tanto Cardinal, DeVere Jacobs, Cody Lightning e Graham Greene. Gli episodi di Sidney Freeland e Catriona Mackenzie in diretta con Marion Dare che lavora come scrittrice principale. La serie dovrebbe concludersi nel 2023.

A febbraio, ha detto Cox THR Desiderava ardentemente la sua reunion sullo schermo con D’Onofrio: “Immagino, spero che i nostri mondi si scontrino di nuovo perché le cose che abbiamo fatto in passato sono state così divertenti, ed è un grande attore”. Nel frattempo, D’Onofrio ha rivelato THR A dicembre lui e Cox erano ancora legati e avevano due figli Le conversazioni durarono due ore sui loro ritorni MCU.

Cox è rappresentato da UTA, Range Media Partners e United Agents nel Regno Unito, D’Onofrio è rappresentato da UTA, Silver Lining Entertainment e Hansen Jacobson.