Britney Spears dice che probabilmente non si esibirà di nuovo e va avanti con papà

Britney Spears Dice che probabilmente non si esibirà mai più sul palco… e suo padre e la sua tutela sono dilaniati dal trauma che ha subito nel corso degli anni.

La cantante ha pubblicato – poi cancellato – la sua frustrazione su Instagram domenica… gonfiando il fatto di non avere alcun controllo sui suoi video musicali e servizi fotografici mentre era sotto tutela.

BS dice di essere stata traumatizzata durante i suoi 13 anni di educazione … e preferisce commentare interamente, aggiungendo: “No, probabilmente non lo eseguirò di nuovo solo perché sono testardo e dichiarerò il mio punto”.

Per chi non lo sapesse, il 2017 è stata l’ultima volta che Britney ha fatto uno spettacolo dal vivo e ha chiuso la sua residenza a Las Vegas… ovviamente, è stato di recente torna alla musica Con un remix di cooperazione di Elton John È “Tienimi più vicino”.

I fan speravano che BS ed EJ si unissero presto per eseguire il loro successo… ma suona come una fantasia, ora.

Poi rivolse la sua attenzione Jimmy …invitando suo padre a fare coming out per uno spot della Pepsi mostrato a New York City che la fece piangere, sostenendo che sembrava ottantenne.