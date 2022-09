Opinione: le azioni di Adobe sono state attaccate per aver speso 20 miliardi di dollari in Figma. Ma ora possiede un’azienda rara.

Adobe ha superato le previsioni di entrate e profitti e lo stesso giorno ha annunciato che avrebbe acquisito un concorrente più piccolo ma in rapida crescita negli strumenti di collaborazione alla progettazione online. Il mercato azionario ha premiato la società spingendo le sue azioni verso il basso ADBE,

-3,12%

al livello più basso in quasi tre anni.

Gli investitori non hanno punito la società per il rapporto sugli utili, pubblicato giovedì, ma per il loro disprezzo per l’accordo con Figma. In particolare, il prezzo d’occasione.

In un accordo da 20 miliardi di dollari metà contanti e metà azioni, Figma è diventata la più grande transazione SaaS su scala multi-cloud mai eseguita. Un fatturato stimato di $ 400 milioni per il 2022 indica questo accordo circa 50 volte il fatturato di quest’anno in quello che credo sia il secondo più grande accordo di servizi nella storia.

In questo mercato, dove la crescita è persona non grata, il mercato ha considerato questo accordo come un ponte troppo lontano. Tuttavia, in questo caso, il mercato potrebbe aver sbagliato.

Figma è tra le aziende in più rapida crescita

Se non hai familiarità con Figma, è un’azienda supportata da progetti (pre-giovedì) che produce strumenti di collaborazione utilizzati per esperienze digitali. Mentre Figma è stata fondata nel 2011, i primi cinque anni sono stati spesi cercando di entrare nel prodotto. La società ha registrato il suo primo dollaro di entrate nel 2017 e raggiungerà i 400 milioni di dollari di entrate ricorrenti annuali (ARR) nel 2022.

Per chi non ha familiarità con l’economia del SaaS, ottenere 400 milioni di dollari di entrate ricorrenti in poco più di 10 anni è fantastico. Tuttavia, farlo cinque anni dopo il tuo primo dollaro di entrate è impressionante.

Per riferimento, la società SaaS media su scala cloud sta registrando un fatturato di 10 milioni di dollari dopo circa 4,5 anni, secondo Kimchi Hill. Nello stesso studio, valutando più di 72 aziende SaaS che hanno raggiunto $ 100 milioni, solo otto aziende lo hanno fatto in meno di cinque anni dal primo dollaro, ed erano esattamente $ 100 milioni. La maggior parte impiega dai cinque ai 10 anni per raggiungere i 100 milioni di dollari, nomi noti come DocuSign DOCU,

-6,14% E il

COUPA COLPO,

-4,28% E il

RingCentral RNG,

-5,34%

e Five9 FIVN,

-4,22%

Ci sono voluti dai 10 ai 15 anni.

Oltre alla sua rapida crescita, la società opera anche in un modo che avrebbe dovuto essere elogiato almeno dagli investitori più esperti. Un tasso netto di fidelizzazione dei clienti del 150%, margini lordi del 90%, un’elevata crescita organica e un flusso di cassa operativo positivo lo rendono più di ciò che gli investitori dell’azienda desiderano oggi. Adobe sta già crescendo a doppia cifra, giocando in mercati interessanti, riscuotendo ARR e, a questo punto, ha visto i suoi multipli ritirarsi dai massimi storici.

Vale anche la pena considerare come Figma può sfruttare la forte posizione di mercato di Adobe, il noto insieme di prodotti e canali specifici e le strategie go-to-market per accelerare la sua crescita in questo spazio con un mercato totale indirizzabile di circa $ 16,5 miliardi.

Le aziende rare sono ancora rare

Forse è come se fossi entusiasta di questo accordo. Voglio chiarire che non lo sono. Almeno non ancora.

Tuttavia, la mente del cellulare sul mercato a volte può essere piuttosto confusa e qui c’è una storia basata sui dati che giustifica la decisione di Adobe di acquistare Figma a un prezzo così esorbitante. Sfortunatamente, non lo sapremo con certezza per cinque o addirittura 10 anni. Agli investitori potrebbe non piacere, ma la longevità di Adobe dipende dall’attività a lungo termine in mente.

Economia difficile o meno, le società rare sono ancora scarse e Figma naviga nelle condizioni di mercato e cresce fino a diventare un grande mercato, attirando Adobe a un prezzo senza precedenti. Può o non può essere pagato in eccesso.

Tuttavia, sulla base della rapida crescita dei ricavi, della forte ritenzione netta di dollari, del tasso di crescita del 100% nel 2022, degli enormi margini e delle chiare sinergie nel portafoglio di Adobe, Adobe potrebbe finalmente ridere di questo.

Daniel Neumann è Principal Analyst pressoricerca futura, che fornisce o ha fornito ricerche, analisi, consigli o consigli ad Adobe, Five9 e dozzine di altre società tecnologiche. Né lui né la sua società ricoprono posizioni azionarie nelle società menzionate. Seguilo su TwitterIncorpora il tweet.