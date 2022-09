Terra LUNA Classic (LUNC) 1.2% Tax Burn . Diretta Streaming

– Annunci –

È ora di bruciare l’1,2% di tasse.

Il membro di reXx Terra Rebels ha annunciato l’aggiornamento:

Buona giornata ardente #il tuo colore comunicazione sociale. È ufficialmente in vigore una tassa sulle ustioni dell’1,2%. – reXx™ (reXTerraRebels) 21 settembre 2022

Dopo settimane di attesa ed eccitazione, la modifica del parametro fiscale Terra Classic ha iniziato ad avere effetto. Pertanto, agli utenti verrà addebitata una tassa dell’1,2% su tutte le transazioni on-chain, con le commissioni raccolte inviate al portafoglio Terra burn per eliminare l’eccesso di offerta da LUNC.

In particolare, questa aliquota fiscale è destinata a funzionare fino a quando la fornitura totale di LUNC non scende a 10 miliardi di token. Per mettere le cose in prospettiva, l’attuale offerta di LUNC è di circa 6,9 trilioni. Per raggiungere questo obiettivo, l’offerta di asset deve essere ridotta del 99,82%.

Va notato nel precedente Analitica Fatto da Nozioni di base sulla crittografiaDate le recensioni degli utenti, ci vorrà quasi un decennio prima che la fornitura di LUNC si riduca a 40 miliardi con un tasso di combustione dell’1,2%, a condizione che il volume venga mantenuto e il prezzo contenuto. Vale la pena notare che, sulla base di questa analisi, con un’ipotetica capitalizzazione di mercato di $ 40 miliardi, l’asset potrebbe essere in grado di sborsare il prezzo di $ 1 entro sette anni. In particolare, utilizzando la stessa ipotetica capitalizzazione di mercato e visualizzando 10 miliardi in prospettiva di monete svelare Che l’asset quadruplica questo prezzo previsto e potrebbe afferrare il prezzo di $ 4.

Tuttavia, sarà interessante vedere come la rete continuerà a mantenere un volume elevato mantenendo un prezzo basso anche con un’offerta ridotta. come tale evidenziato Da LUNC Burn, un account Twitter non ufficiale che tiene traccia dell’attività di masterizzazione di LUNC, ore prima dell’inizio della masterizzazione, circa 4,1 miliardi di LUNC sono stati masterizzati senza modificare i parametri. Sarà interessante vedere come questo numero cambia nel tempo.

In particolare, il token è al terzo posto in termini di volume di scambi nelle 24 ore su Binance, raggiungendo $ 210 milioni al momento della stampa.

Nel frattempo, ieri altre due piattaforme di trading si sono impegnate a sostenere la proposta di taglio delle tasse dell’1,2% con due implementazioni molto diverse. Mentre Crypto.com Addebiterai solo depositi e prelievieToro Può anche applicarlo alle transazioni fuori catena (trading)dividendo l’aliquota fiscale tra acquirenti e venditori aggiungendo una commissione del 6% oltre all’imposta standard dell’1% per entrambe le parti.

Al momento della stampa, LUNC viene scambiato a un prezzo di $ 0,0003036, lo 0,55% in meno rispetto alle ultime 24 ore.

